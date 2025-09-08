Team Manager till Jönköping!
Om rollen I rollen som Team Manager i Jönköping kommer ditt fokus att vara på våra medarbetare som varje dag arbetar för att sortera och leverera våra paket. Du kommer att ha personalansvar för omkring 25-30 medarbetare samt ansvara för uppföljning av KPI:er och driva medarbetarnas kompetensutveckling. Rollen är både operativ och strategisk för att driften av terminalen ska fungera optimalt. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innefatta:
Personalansvar samt kompetensutveckling och medarbetarsamtal.
Schemaläggning och bemanningsplanering.
Säkerställa så att verksamheten fortskrider utan hinder genom att noggrant se till så att gods kommer in och ut ur terminalen enligt tidtabell.
Kontinuerligt följa upp, utvärdera och förbättra processer och kvalitet.
Stöd till övriga funktioner som verksamheten kräver.
Daglig kontakt och uppföljning med åkerier.
Om dig som söker Vi tror att du som Team Manager är en naturlig problemlösare som sporras av utmaningar och har förmågan att motivera teamet omkring dig och är ett föredöme för både övriga ledare och medarbetare. Som person är du uthållig och har en nyfikenhet på att lära dig nya saker. Du är även en god kommunikatör med förmåga att ta beslut och skapa klarhet och struktur i en snabbrörlig organisation.
Tidigare erfarenhet av ledande roll med personalansvar.
Du har förståelse för att plötsliga avvikelser i arbetet kan förekomma, därför lägger vi stort värde vid flexibilitet och en förmåga att prioritera och prestera i en snabbrörlig miljö.
Tidigare erfarenhet av schemaläggning samt att arbeta enligt KPI:er.
Flytande i svenska och engelska, både muntligt och i skrift.
B-Körkort.
