Team Manager inom VVS-projektering till Newsec
2025-09-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Tjänstebeskrivning & erbjudande
Vill du ta nästa steg i din karriär och kombinera teknik, ledarskap och kundansvar?
Vi söker dig som vill leda ett starkt team av teknikkonsulter inom VVS-, KYLA- och SÖ-projektering - en vardag som spänner från personalledning till tekniskt stöd och kunddialog. Här får du vara både chef, mentor och strateg, i ett bolag där affären alltid går hand i hand med hållbar utveckling.
Du blir en del av teamet Project & Engineering och leder 11 engagerade VVS- och byggnadsingenjörer med olika kompetenser och erfarenhetsnivåer. Tillsammans ansvarar ni för bl.a. projekteringsuppdrag inom fastigheter av varierande slag. Din vardag är varierande - högt och lågt, från att stötta medarbetare och driva teamutveckling till att operativt delta i olika uppdrag och tekniska diskussioner samt skapa långsiktiga kundrelationer.
Vi erbjuder ett stimulerande arbete i en dynamisk miljö med stora möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling. Hos oss får du löpande utbildning, goda karriärmöjligheter och chansen att vara del av ett framgångsrikt företag som uppmuntrar nytänkande. Newsec har flera år i rad utsetts till en av Sveriges bästa arbetsplatser och karriärföretag.
Vi söker en prestigelös och närvarande ledare som gillar att kliva in där det behövs - oavsett om det gäller rådgivning, säljarbete eller planeringsfrågor. Du bidrar med både struktur, energi och affärsdriv.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Leda, utveckla och coacha teamet - både i vardagen och på lång sikt
• Vara bollplank och stöd i tekniska och uppdragsrelaterade frågor
• Säkra bemanning, budget och ekonomisk uppföljning inom teamets uppdrag
• Arbeta aktivt med kundkontakt, nya affärer och samarbete med andra delar av organisationen
• Säkerställa leverans, kvalitet och uppföljning i projekten
• Rekrytering, lönesamtal och medarbetarutveckling
Personprofil
Du har tidigare erfarenhet som teknikkonsult, gärna med uppdragsansvar, och är van att driva affärer och projekt. Samtidigt är du en trygg ledare med god social förmåga - någon som ser behoven i sitt team, ställer upp och skapar förtroende både internt och externt.
Vi söker dig som är:
• Relationsskapande, lyhörd och närvarande i din ledarstil
• Lösningsorienterad och gillar när dagarna inte är helt förutsägbara
• Prestigelös och trivs med både operativt arbete och strategiska frågor
• Affärsmässig med förståelse för kundnytta, lönsamhet och helhet
• Du har god förståelse för projektekonomi och är trygg i att arbeta med budget, prognoser och lönsamhetsfrågor kopplat till både team och uppdrag
• Strukturerad, samtidigt som du kan navigera i en snabbrörlig vardag
Vi tror att du har:
• Minst 5 års erfarenhet inom VVS-projektering eller liknande teknisk roll
• Erfarenhet av att driva projekt och haft personal- eller uppdragsansvar
• God förståelse för projektekonomi och affärsmässighet
• En relevant teknisk utbildning inom installation, fastighet eller liknande

Publiceringsdatum: 2025-09-10
Plats: Söder Mälarstrand, Stockholm
Omfattning: Heltid, tillsvidare
Start: Enligt överenskommelse
I denna rekrytering samarbetar Newsec med PerformIQ. Vid frågor kontakta Filip Lundström på filip.lundstrom@performiq.se
. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
