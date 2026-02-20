Team manager inom logistik
2026-02-20
Är du en trygg och tydlig ledare som trivs i en miljö med tempo, ansvar och stora möjligheter att påverka? HSNG söker nu en Team Manager till kvällsskiftet, en nyckelroll för dig som vill skapa struktur, bygga team och driva utveckling i ett logistikflöde som sträcker sig från inbound till outbound. Här får du möjligheten att kliva in i ett skede där ditt ledarskap verkligen kommer göra skillnad och där du blir en avgörande del av att lyfta både gruppen och arbetssätten till nästa nivå.
Vad erbjuder vi?
Här erbjuds du en roll där du får möjlighet att skapa goda förutsättningar för teamet genom tydlig struktur, trygghet och ett närvarande ledarskap. Du får en central position i kvällsskiftets logistiska flöde, där dina idéer och ditt ledarskap bidrar till att utveckla arbetssätt, rutiner och teamets samarbete framåt.
Vi erbjuder bland annat:
• Trygga anställningsvillkor med kollektivavtal.
• Stöd av en engagerad konsultchef som följer dig genom hela uppdraget.
• Möjlighet att driva förbättringsarbete enligt 5S och utveckla logistikprocesser.
• En arbetsplats där laganda, tempo och ansvarstagande värderas högt.
• En kultur där du får växa, påverka och vara delaktig i framtida utveckling.
"HSNG - Health and Sports Nutrition Group - är Nordens ledande aktör inom e-handel för hälsa, träning och kosttillskott. Här arbetar du nära varumärken som Gymgrossisten.com, Bodystore.com och Proteinfabrikken.no i en kultur där värderingarna Stronger, Healthier and Happier genomsyrar allt. HSNG är ett av Orklas portföljbolag och har flera år i rad utsetts till ett av Sveriges mest framgångsrika företag. Hos HSNG möts du av lagkänsla, driv och en passion för hälsa."
Vem söker vi?
Vi söker dig som har en bakgrund inom lager, logistik, produktion eller industri och som har erfarenhet av att leda andra. Du har ett närvarande, tydligt och tryggt ledarskap och att du trivs i en miljö där det behövs struktur, ordning och kommunikation.
Krav och kvalifikationer:
• Erfarenhet av att leda personal.
• Arbetslivserfarenhet inom logistik/lager/industri/produktion.
• God förmåga att skapa struktur, följa upp resultat och fatta beslut.
• Svenska i tal och skrift.
Meriterande:
• Erfarenhet av 5S eller annat förbättringsarbete.
• Tidigare ansvar i frågor kopplade till HR och rehabilitering.
• Vana av att arbeta i logistikrelaterade system.
Vi söker dig som är öppen, varm och trygg men som samtidigt har skinn på näsan och kan stå fast vid beslut. Du vågar ta samtal, säga ifrån när det behövs och du trivs i en roll där du för teamet framåt. För att passa in hos HSNG behöver du vara kommunikativ, driftig och engagerad.
Vad innebär rollen?
Som Team Manager för kvällsskiftet får du ett övergripande ansvar för att leda och utveckla verksamheten genom hela flödet från inkommande gods till plock, pack och utleverans. Du arbetar nära teamet och säkerställer att bemanning, arbetsmiljö, prioriteringar och dagliga processer fungerar på ett bra sätt. Rollen innebär ett närvarande ledarskap med fokus på att skapa tydliga rutiner, utveckla arbetssätt och stärka samarbetet i gruppen.
Arbetsuppgifter som exempelvis inkluderar:
• Säkerställa bemanning och följa upp nyckeltal.* Onboarding, utvecklingssamtal och kontinuerlig kompetensutveckling.
• Genomföra arbetsmiljöarbete, riskbedömningar och förbättringsarbete enligt 5S.
• Skapa en trygg, strukturerad och positiv kultur i teamet.
Arbetstiderna är söndagar klockan 07.00 till 16.00 samt måndag till torsdag klockan 14.30 till 23.30.
Uppdraget är en konsultanställning med start så snart som möjligt och övergår efter sex månader i en fast anställning hos kunden. Rekryteringsprocessen inkluderar bakgrundskontroll som omfattar offentligt brottsregister och ekonomisk information. Intresserad? Skicka in din ansökan snarast - tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om 2Complete
Trygghet och förtroende är målen i 2Completes rekryteringsprocess. Detta uppnås genom ett nära och personligt samarbete med de kunder som valt oss som sin rekryteringspartner. Vår passion för att få ut människor i arbete och att få in rätt person i rätt sammanhang i arbetslivet, driver oss framåt.
2Complete Group samt alla dess dotterbolag är auktoriserade medlemmar inom Kompetensföretagen, Almega samt Svenskt Näringsliv och har varit det sedan 2011.
2Complete Group är Gasellen vinnare 2022, utmärkelsen som tilldelas Sveriges snabbast växande företag.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare 2Complete AB
(org.nr 556811-8334) Arbetsplats
Hsng Kontakt
Sarah Lindgren sarah.lindgren@2complete.se Jobbnummer
9753856