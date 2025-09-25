Team Manager Airside
Menzies Aviation (sverige) AB / Logistikjobb / Partille Visa alla logistikjobb i Partille
2025-09-25
, Göteborg
, Lerum
, Mölndal
, Härryda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Menzies Aviation (sverige) AB i Partille
, Göteborg
, Härryda
, Sigtuna
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vi söker två Team Managers till Menzies Aviation - Airside, Landvetter
Vill du leda ett engagerat team i en internationell miljö där service, säkerhet och kvalitet står i centrum?
Nu söker vi två drivna och ansvarstagande Team Managers till vår Airside avdelning på Landvetter flygplats.
________________________________________
Om rollen
Som Team Manager är du en nyckelperson i vår dagliga drift. Du leder och utvecklar medarbetare inom Ramp- och Operationsavdelningarna och säkerställer att våra flygbolagskunder får en säker, smidig och hög servicenivå.
Du rapporterar till vår Airside Manager och arbetar nära både interna team och externa samarbetspartners.
________________________________________
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Ledarskap & kommunikation
Leda, coacha och motivera personal i en dynamisk och föränderlig miljö
Skapa en positiv arbetskultur med tydlig och respektfull kommunikation
Bygga goda relationer med kunder, flygplatsrepresentanter och samarbetspartners
Operativt ansvar
Säkerställa en effektiv och säker drift
Hantera incidenter och avvikelser enligt gällande rutiner
Följa upp att lagar, regler och interna riktlinjer efterlevs
Personalutveckling
Introducera och coacha nya medarbetare
Hålla utvecklingssamtal och följa upp individuella mål
Delta i rekrytering och kompetensutveckling
Genomföra teambriefingar och säkerställa ett gott informationsflöde
Bidra till en hållbar arbetsmiljö genom att förebygga och följa upp sjukfrånvaro och rehabiliteringsärenden.
Optimera bemanning genom kostnadseffektiva lösningar samt utveckla initiativ för ökad trivsel.
Ansvara för målsättning, återkoppling och utveckling kopplat lönerevisionsfrågor.
Affärsmässighet & effektivitet
Bidra till förbättringsarbete och processutveckling
Följa upp KPI:er och kundavtal
Säkerhet & efterlevnad
Skapa och upprätthålla en säker arbetsmiljö
Säkerställa att all personal följer interna och externa utbildningskrav och säkerhetsföreskrifter.
Utföra dagliga kontroller inom säkerhet, service och utrustning
________________________________________
Vi söker dig som har
Eftergymnasial utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Dokumenterad erfarenhet av ledarskap och personalansvar
God organisatorisk förmåga och ett lösningsorienterat arbetssätt
Vana vid att arbeta med digitala verktyg, rapportering och administration
Erfarenhet av att arbeta med lönefrågor är meriterande
Ett strukturerat arbetssätt och stark känsla för kvalitet och säkerhet
________________________________________
Vi erbjuder
En utvecklande roll i en internationell och händelserik miljö
Möjlighet att påverka och bidra till verksamhetens utveckling
Kollektivavtal och goda anställningsvillkor
________________________________________
Praktisk information
Startdatum: 2025-11-01 eller enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid, 100%
Arbetstider: Skiftgång
Placering: Landvetter flygplats
Antal tjänster: 2
Sista dag att ansöka är Urval sker löpande - skicka in din ansökan redan idag! Tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
________________________________________
Vill du vara med och forma framtidens flygplatsupplevelse?
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Menzies Aviation (Sverige) AB
(org.nr 556641-5120)
Landvetter Flygplats (visa karta
)
438 80 LANDVETTER Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Menzies Aviation (sverige) AB Jobbnummer
9526428