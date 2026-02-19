Team Manager
Randstad AB / Speditörsjobb / Eskilstuna Visa alla speditörsjobb i Eskilstuna
2026-02-19
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Eskilstuna
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-19Dina arbetsuppgifter
Om rollen
Vi söker nu dig som Team Manager till HSNG:s kvällsskift i Eskilstuna. Som Team Manager för kvällsskiftet har du ett helhetsansvar för att driften flyter smidigt, från att godset tas emot (Inbound), via plock och pack, till utleverans (Outbound). Tillsammans med dina Teamledare säkerställer du att rätt resurser är på plats, att processerna efterlevs och att skiftets uppsatta mål och nyckeltal nås. I rollen ingår fullt personalansvar för kvällsskiftets medarbetare, med fokus på onboarding, utveckling och en trygg arbetsmiljö. Du driver förbättringsarbete enligt 5S och arbetar kontinuerligt med riskbedömningar och säkerhetsfrågor.
Ansvarsområden
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Operativt ledarskap: Leda och följa upp kvällsskiftets verksamhet samt rapportera resultat.
Personalansvar: Fullt ansvar för kvällsskiftets medarbetare med fokus på onboarding, utveckling och utvecklingssamtal.
Hälsa & Rehab: Uppmärksamt agera vid ohälsa eller frånvaro samt driva rehabiliteringsutredningar och handlingsplaner tillsammans med HR.
Förbättringsarbete: Driva utveckling enligt 5S samt arbeta aktivt med riskbedömningar och säkerhetsfrågor för en trygg arbetsmiljö.
Din resa med Randstad och HSNG
Detta är ett konsultuppdrag via Randstad på 6 månader, med en tydlig målsättning: förutsatt att alla parter är nöjda är tanken att du därefter går över i en anställning direkt hos HSNG.
Som konsult hos Randstad får du:
En dedikerad konsultchef som stöttar dig under hela din inhyrningsperiod.
Möjligheten att visa framfötterna hos en av regionens mest attraktiva arbetsgivare.
En trygg anställning med kollektivavtal, marknadsmässig lön och förmåner.
Praktisk information
Arbetstider: Söndagar 07:00-16:00 samt måndag-torsdag 14:30-23:30.
Omfattning: Heltid, tillsättning omgående eller enligt överenskommelse.
Plats: Eskilstuna.
Hos HSNG får du en nyckelroll med stora möjligheter att påverka och utveckla både
arbetssätt och teamet. Är du redo att ta nästa steg i din ledarkarriär och bli en del av HSNG? Skicka in din ansökan redan idag!Kvalifikationer
Vem är du?
Vi söker dig som är en trygg och beslutsstark ledare. Du trivs i en miljö präglad av högt tempo och variation, där du med din strukturerade ådra kan prioritera rätt när förutsättningarna ändras.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Erfarenhet av ledarskap, gärna inom logistik- eller lagerverksamhet.
Är strukturerad samt innehar en god kommunikativ förmåga som motiverar ditt team.
Förmågan att se individen och agera proaktivt vid avvikelser i arbetsgruppen.
Trivs i en miljö med högt tempo och en variation.Om företaget
Health and Sports Nutrition Group HSNG AB
For the stronger, healthier and happier version of you! Brinner du också för en hälsosam livsstil och vill vara en del av ett team fullt med lagspelare? På HSNG - Health and Sports Nutrition Group HSNG AB strävar vi efter att erbjuda produkter i världsklass inom träning, hälsa & kost. Vi är ledande inom e-handel med försäljning av kosttillskott & hälsokost på den nordiska marknaden. HSNG AB består av Gymgrossisten.com och Bodystore.com. HSNG:s produkter säljs också i dagligvaruhandeln genom helägda Fitness Market Nordic. Stronger, healthier and happier! Våra värderingar genomsyrar allt vi gör och betyget är att vi flertal gånger utnämnts till ett av Sveriges mest framgångsrika företag. HSNG ägs av det industriella investmentbolaget Orkla och är ett av tolv fristående portföljbolag. Ersättning
Monthly Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718) Arbetsplats
Health And Sports Nutrition Group Hsng AB Jobbnummer
9753023