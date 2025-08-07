Team leader merchandiser
2025-08-07
Ända sedan starten för mer än 100 år sedan har vi på Clas Ohlson haft en stark företagskultur som präglas av en vilja att göra kunden nöjd. Vi är lagspelare som bryr oss om varandra, våra kunder och resultatet av det vi gör, och vi har ett uttalat mål om att vara ledande inom hållbarhet. Om du delar vår ambition att hela tiden åstadkomma mer kan vi erbjuda dig fantastiska möjligheter att växa både personligen och professionellt. Vi tror på dig.
Kom och väx med oss!
En Team leader på Clas Ohlson har som främsta uppgift att leda, coacha och utveckla sina kollegor för att skapa en positiv kundupplevelse. Som en god förebild deltar du och butikens resterande ledningsgrupp i arbetet på butiksgolvet med att leverera kundservice i världsklass till våra kunder. Ditt dagliga arbete omfattar också uppgifter som säljare där du aktivt hjälper och möter våra kunder, står i kassan och fyller på varor.
I rollen som team leader merchandiser leder du arbetet med produkt- och butikskommunikation för att skapa positiva shoppingsupplevelser för våra kunder. Du ansvarar för att coacha, inspirera och utbilda dina kollegor kring omhändertagandet av butikskonceptet i syfte att maximera inspiration och försäljning. Vid behov kan du, eller någon annan medlem av ledningsgruppen, behöva agera ställföreträdande butikschef.
För att lyckas arbetar du bland annat med att:
Utbilda, coacha och utveckla medarbetarna i kunskap om merchandising och Clas Ohlsons butikskoncept
Leda och säkerställa att presentationen av sortimentet går i linje med gällande butikskoncept och säsong
Säkerställa tidsplanering och byggnation inför alla kommersiella aktiviteter
Samarbeta tätt med avdelningsansvariga för att skapa en god struktur i den dagliga driften
Säkerställa medarbetarnas introduktion, utbildning samt löpande kompetensutveckling tillsammans med butikschef
Följa upp och analysera definierade nyckeltal samt beslutar åtgärder för dessa
Vem söker vi?
Avklarad gymnasieutbildning, meriterande med utbildning inom Handel- och administration och/eller butiksledning
Minst ett års arbetslivserfarenhet av merchandising inom detaljhandeln, meriterande med erfarenhet av arbete med ledarskap inom detaljhandeln
Grundläggande färdigheter inom MS Office
Goda språkkunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift
Du måste vara 18 år för att arbeta hos oss
För att trivas i rollen som team leader merchandiser är du en trygg ledare som drivs och inspireras av att få både verksamheten och medarbetare att utvecklas. Vidare har du förmågan att hitta kreativa lösningar och förverkligar dem i butik utifrån dess förutsättningar. Du har också ett öga för detaljer, ett strukturerat arbetssätt samt förmåga att planera på kort och lång sikt.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid på cirka 38,25 timmar i veckan med start enligt överenskommelse. Clas Ohlson tillämpar alltid 6 månaders provanställning vid tillsvidareanställning.
Välkommen hem
Clas Ohlson erbjuder en inkluderande och uppmuntrande arbetsmiljö där alla förväntas ta initiativ och våga prova nya saker. Ditt driv och din lust att utveckla Clas Ohlson tillsammans med oss är det som får oss att ligga steget före. Vi tror på mångfald och att våra medarbetares olika bakgrunder, personligheter, erfarenheter och kompetenser är viktiga för vår framgång.
Förutom möjligheten att växa med oss så erbjuder vi också marknadsmässig lön, personalrabatt, rörlig ersättning, friskvårdsbidrag och kollektivavtal.
Vill du veta mer om oss? Klicka på följande länk och ta del av våra medarbetares berättelser.
Bli en del av oss!
Tillsammans med dig vill vi förenkla vardagen för alla våra kunder! Ansök redan idag - dock inte senare än 22/8 2025! Rekryteringsprocessen är igång och vi genomför intervjuer och urval löpande.
Om du har ytterligare frågor kopplat till tjänsten ber vi dig kontakta rekryterande chef emmelie.pettersson@clasohlson.se
.
