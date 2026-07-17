Teacher, Wood / Metal
Internationella Engelska skolan i Sverige AB / Grundskollärarjobb / Uppsala Visa alla grundskollärarjobb i Uppsala
2026-07-17
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Vill du arbeta i en internationell miljö med en tydlig pedagogisk policy? Vi söker en engagerad trä-metallslslöjd för årskurs 4-9 med undervisningserfarenhet i dessa årskurser. Arbetsuppgifterna inkluderar vanliga läraruppgifter som planering, undervisning, betygsättning och uppföljning.
Träslöjdstjänsten är deltid på 40 - 50% och tillsvidare om man har lärarlegitimation.
På vår skola är fokus på lärande och en lugn miljö där både elever och personal följer skolans rutiner och regler. En trevlig atmosfär och ett gott samarbetsklimat är nyckelord bakom vår framgång och utgör grunden för att skapa en röd tråd som vägleder och stöttar våra elever genom deras skolgång och hjälper dem att nå sina mål.
Som person förväntas du vara flexibel, en hängiven lagspelare med ett positivt förhållningssätt till ditt ämne. Kreativitet och viljan att göra det lilla extra för dina elever och kollegor är viktiga egenskaper. Du besitter verktygen för att skapa en gynnsam lärandemiljö där ditt tydliga ledarskap och din undervisningsstil är nycklar till dina elevers framgång. Du kan anpassa din undervisning för att nå olika elever och samarbeta med vårt elevhälsoteam och specialpedagoger för att inkludera elever med särskilda behov. Fortlöpande, tydlig feedback till elever och vårdnadshavare är en nödvändighet och en naturlig del av din undervisning där du delar information om framsteg och områden för utveckling och förbättring.
Undervisningsspråket för slöjd är svenska och/eller engelska, och god kunskap i engelska är en förutsättning då många i personalen är engelsktalande. Slöjd undervisas i halvklass i en fullt utrustad slöjdsal.
Lärarlegitimation är naturligtvis önskvärt men även erfarenhet som träslöjdslärare kan var tillräckligt för att erbjudas en visstidstjänst.
Intervjuer sker fortlöpande så vänta inte med att söka. Tjänsten startar 10 augusti 2026.
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 46 schools and around 30,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
N.B. Prior to any offer of employment at IES, a criminal background check is required for all applicants. In Sweden, this is an extract from belastningsregistret from Polismyndigheten and from abroad, this is a record extract from an equivalent police governing body. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: recruitment.uppsala@engelska.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Internationella Engelska Skolan i Sverige AB
(org.nr 556462-4368), https://uppsala.engelska.se
Genetikvägen 6 (visa karta
)
756 51 UPPSALA Arbetsplats
Internationella Engelska Skolan Uppsala Kontakt
Hilde Allen recruitment.uppsala@engelska.se Jobbnummer
10005781