Teacher, Wood / Metal
Internationella Engelska skolan i Sverige AB / Grundskollärarjobb / Stockholm Visa alla grundskollärarjobb i Stockholm
2026-07-16
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Internationella Engelska Skolan har gjort stor skillnad för våra elever i 32 år. Vi är övertygade om att det är tack vare vårt tydliga etos med engagerade och närvarande ledare som våra skolor har en miljö där alla arbetar mot gemensamma mål. Vi har en stark kultur som bygger på beprövade rutiner där bemötandet blir givet. Det här gör att hos oss får lärare fokusera på undervisning och lärande. Eleverna står i centrum för allt vi gör, alla elever är dina elever.
IES Bromma är en skola för årskurs 4-9 med 945 elever och 100 medarbetare. Vi är en tvåspråkig skola som följer den svenska läroplanen. Våra två träslöjdslärare tillhör vårt "Aesthetics Department" (estetiska ämneslaget) tillsammans med textil- och bildlärare. Din egen undervisning som lärare sker på svenska men kollegor emellan talar vi engelska.
Att jobba i vår skola är att vara del av en professionell gemenskap och samarbete. Hos oss får du möjlighet att besöka världen fast på hemmaplan. På IES Bromma har du stor möjlighet att utvecklas i olika roller.
Vi söker en behörig träslöjdslärare för åk 7-9 med tillträde omgående för tillsvidareanställning.
Du har lärarlegitimation med behörighet i träslöjd. Du är engagerad i ditt ämne och drivs av att utmana alla elever oavsett bakgrund att göra sitt allra bästa. Du har verktygen för att skapa en god studiemiljö i klassrummet och ditt tydliga ledarskap och lärarstil bidrar till en god måluppfyllelse. Du förmår att differentiera din undervisning för att nå elever i behov av anpassningar och stöd, detta i samarbete med vårt elevhälsoteam och specialpedagoger. Löpande återkoppling till elever och vårdnadshavare vad gäller framsteg och utvecklingsområden är en självklarhet och du låter det ta utrymme i din undervisning.
Som lärare är du flexibel och har lätt för att samarbeta. Vi önskar att du ser helheten i elevens lärande och värdesätter goda relationer med både dina elever och kollegor. Mentorskap kommer att vara en del av arbetsuppgifterna.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Skriv gärna ett personligt brev, bifoga CV och ansök idag på IES Careers. Rekrytering sker löpande, skicka därför in din ansökan så snart som möjligt.
Välkommen med din ansökan!
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 46 schools and around 30,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
N.B. Prior to any offer of employment at IES, a criminal background check is required for all applicants. In Sweden, this is an extract from belastningsregistret from Polismyndigheten and from abroad, this is a record extract from an equivalent police governing body. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Internationella Engelska Skolan i Sverige AB
(org.nr 556462-4368), https://bromma.engelska.se
Riksbyvägen 40-48 (visa karta
)
168 74 BROMMA Arbetsplats
Internationella Engelska Skolan Bromma Kontakt
Janna Adamson janna.adamson.bromma@engelska.se Jobbnummer
10004807