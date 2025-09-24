Teacher, Physical Education , Ages 10 - 15
About this vacancy
Internationella Engelska Skolan Nacka
Vill du jobba i en internationell miljö med tydlig pedagogisk policy?
Vi söker en behörig lärare i idrott och hälsa med start Januari 2026. Vi är en skola med årskurserna 4-9 och alla lärare hos oss behöver vara bekväma att undervisa i dessa åldersgrupper. (Arbetsförmedlingens mall tillåter endast val 4-6 eller 7-9 för att kunna publicera annons).
Om dig:Vi söker dig som är legitimerad lärare för åk 4-9 med behörighet i idrott och hälsa och som vill undervisa elever i en internationell arbetsmiljö. Som person är du flexibel, en hängiven lagspelare med ett positivt förhållningssätt till ditt ämne. Du är kreativ och villig att göra det lilla extra för dina elever och kollegor. Du möter dina elevers behov och som mentor till 16 elever strävar du efter att varje elev ska nå sin fulla potential, oavsett deras bakgrund. Du har en positiv människosyn, är en teamplayer och har förmåga att skapa goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Undervisningen sker på svenska men arbetsspråket kollegor emellan sker på både svenska och engelska.
Om jobbet:Arbetsbeskrivningen inkluderar, förutom vanligt förekommande läraruppgifter såsom planering, undervisning, betygsättning och uppföljning, även mentorskap för elever i en av de klasserna du undervisar. Du behöver vara tillgänglig för möten med vårdnadshavare, elever och kollegor samt aktivt arbeta för att upprätthålla IES värdegrund och vision. Hos oss ligger fokus på lärande och på en lugn miljö där skolans rutiner och regler följs av både elever och personal. En trevlig atmosfär och ett gott samarbetsklimat är nyckelord bakom vår framgång. Detta är också grunden för att skapa en röd tråd som vägleder och stöttar våra elever genom deras skolgång och hjälper dem att nå sina mål.
Anställningsvillkor:Tjänsten är 75% ferietjänst
Vikariat mellan Januari-Augusti 2026
Start 7 januari 2026
Ett giltigt utdrag ur belastningsregistret för arbete i skolan är obligatoriskt att uppvisaIntervjuer sker löpande under ansökningsperioden och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningsperioden gått ut, så ansök redan idag. Vi ser fram emot att läsa din ansökan.
IES
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
