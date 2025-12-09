Teacher, Music, Ages 10 - 15
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
N.B. Prior to any offer of employment at IES, a criminal background check is required for all applicants. In Sweden, this is an extract from belastningsregistret from Polismyndigheten and from abroad, this is a record extract from an equivalent police governing body.
Lärare i musik (åk 4-9) - med möjlighet att undervisa i ytterligare ämne
Internationella Engelska Skolan Hässelby söker en behörig och engagerad musiklärare för årskurserna 4-9. Tjänsten är en ferietjänst på 100 % med sex månaders provanställning som därefter övergår i en tillsvidareanställning. Det finns även möjlighet att kombinera undervisningen i musik med ett annat ämne beroende på din ämnesbehörighet och skolans behov.
Vi söker dig som är positiv, ansvarstagande och trivs med att arbeta i ett internationellt sammanhang där samarbete och höga ambitioner är en självklar del av vardagen. Du brinner för att skapa inspirerande och strukturerade lektioner och är samtidigt en tydlig och trygg vuxen som vill göra skillnad, både i och utanför klassrummet.
Vi förväntar oss att du:
• Har lärarlegitimation för undervisning i musik, eller är behörig lärare med internationell examen.
• Kan undervisa både teoretiska och praktiska moment inom ämnet.
• Är öppen för att undervisa i ett annat ämne, utifrån skolans behov och din kompetens.
• Skapar ett stimulerande och inkluderande klassrumsklimat.
• Följer upp elevernas utveckling och anpassar undervisningen vid behov.
• Har ett professionellt mentorskap och bidrar till skolans värdegrund Bidrar till ordning, trygghet och studiero i linje med skolans uppförandekod.
Tjänsten inkluderar även mentorskap för en grupp elever.
Anställningsform:
• Ferietjänst.
• 100 % - Önskas lägre sysselsättningsgrad kan det komma att förhandlas.
• Provanställning i 6 månader med möjlighet till tillsvidareanställning.
Om IES Hässelby
Internationella Engelska Skolan Hässelby är en del av en väletablerad friskola som kombinerar en internationell lärandemiljö med höga akademiska förväntningar och tydliga värderingar. Våra elever möts av vuxna som bryr sig och som har höga förväntningar på både kunskaper och beteende. På våra skolor pratar vi engelska i korridorerna och många av våra lärare är internationellt rekryterade.
Läs mer om IES och vår verksamhet på www.engelska.se
Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt ut. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
