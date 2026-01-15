Teacher, Mathematics
2026-01-15
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
N.B. Prior to any offer of employment at IES, a criminal background check is required for all applicants. In Sweden, this is an extract from belastningsregistret from Polismyndigheten and from abroad, this is a record extract from an equivalent police governing body.
Mathematics Teacher (Years 4-6)
Internationella Engelska Skolan Sigtuna
Would you like to work in an international school environment with clear structures, strong values, and a calm learning culture?
Internationella Engelska Skolan Sigtuna is seeking a qualified and committed Mathematics Teacher for Years 4-6. Our school educates students in Years 4-9 and is part of the well-established Internationella Engelska Skolan organisation.
As a Mathematics Teacher at IES Sigtuna, you will plan, teach, assess, and follow up mathematics instruction. You differentiate your teaching to meet the needs of all students and use continuous formative assessment and feedback to support student progress. The role also includes mentorship for approximately 16 students, supporting both their academic and personal development, as well as participation in meetings with guardians and colleagues. You actively support and promote IES values and vision.
We are looking for a teacher who holds a recognised teaching qualification in mathematics, demonstrates strong classroom leadership, and creates a calm and structured learning environment. You are flexible, collaborative, and passionate about teaching, mentoring, and building positive relationships with students and colleagues. Great emphasis is placed on personal qualities and professional values.
At IES Sigtuna, the student is at the centre of the school day. We believe in high expectations, clear routines, and positive relationships, supported by strong collaboration among staff.
IES Sigtuna is located in a newly developed green area in Sigtuna municipality, close to the historic town centre. Internationella Engelska Skolan is a truly international organisation with staff and students from around the world. Our schools are bilingual, with up to 50% of instruction delivered in English, and follow the Swedish national curriculum.
Terms of employment: Temporary position with a strong possibility of extension. A valid police background check is required.
Application: Please submit your CV and cover letter via IES Careers. Recruitment is ongoing.
For more information about IES Sigtuna, please visit: https://engelska.se/our-schools/sigtuna/
Matematiklärare (Årskurs 4-6)
Internationella Engelska Skolan Sigtuna
Vill du arbeta i en internationell skolmiljö med tydliga strukturer, starka värderingar och god studiero?
Internationella Engelska Skolan Sigtuna söker en behörig och engagerad matematiklärare för årskurs 4-6. Skolan erbjuder undervisning för elever i årskurs 4-9 och är en del av Internationella Engelska Skolans väletablerade organisation.
Som matematiklärare ansvarar du för planering, undervisning, bedömning och uppföljning i matematik. Du anpassar undervisningen efter elevernas behov och arbetar kontinuerligt med formativ bedömning och återkoppling. I tjänsten ingår även mentorskap för cirka 16 elever, samt deltagande i möten med vårdnadshavare och kollegor. Du arbetar aktivt för att upprätthålla IES värderingar och vision.
Vi söker dig som har lärarlegitimation med behörighet i matematik, är trygg i ditt pedagogiska ledarskap och skapar en lugn och strukturerad lärmiljö. Du är flexibel, samarbetsvillig och har ett genuint intresse för undervisning, mentorskap och relationsskapande. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
På IES Sigtuna står eleven i centrum under hela skoldagen. Vi arbetar med höga förväntningar, tydliga rutiner och ett nära samarbete mellan kollegor.
IES Sigtuna är belägen i ett nybyggt grönområde i Sigtuna kommun, nära den historiska stadskärnan. Internationella Engelska Skolan är en internationell skolorganisation med elever och personal från hela världen. Våra skolor är tvåspråkiga med upp till 50 % undervisning på engelska och följer den svenska nationella läroplanen.
Anställningsvillkor: Tidsbegränsad anställning med god möjlighet till förlängning. Registerutdrag från Polisen krävs.
Ansökan: Skicka in ditt CV och personliga brev via IES Careers. Rekrytering sker löpande.
För mer information om IES Sigtuna, besök: https://engelska.se/our-schools/sigtuna/
