Taxiförare Umeå
ÄlvRide Ume AB / Fordonsförarjobb / Umeå Visa alla fordonsförarjobb i Umeå
2026-07-21
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Vi på ÄlvRide Ume AB söker nya chaufförer till taxibolag.
Vi erbjuder dig:
Heltid eller deltid beroende på önskemål
En trivsam arbetsmiljö med trevliga kollegor
Möjlighet att arbeta både dag- och nattpass
Vi söker dig som:
Har giltigt taxiförarlegitimation
Är serviceinriktad och ansvarsfull
Har god lokalkännedom och trivs bakom ratten
Är flexibel och kan arbeta varierande arbetstider Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-30
E-post: Azizpoya3@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ÄlvRide Ume AB
(org.nr 559552-7630) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10007885