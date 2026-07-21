Taxiförare Umeå

ÄlvRide Ume AB / Fordonsförarjobb / Umeå
2026-07-21


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Vi på ÄlvRide Ume AB söker nya chaufförer till taxibolag.
Vi erbjuder dig:
Heltid eller deltid beroende på önskemål

En trivsam arbetsmiljö med trevliga kollegor

Möjlighet att arbeta både dag- och nattpass

Vi söker dig som:
Har giltigt taxiförarlegitimation

Är serviceinriktad och ansvarsfull

Har god lokalkännedom och trivs bakom ratten

Är flexibel och kan arbeta varierande arbetstider

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-30
E-post: Azizpoya3@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
ÄlvRide Ume AB (org.nr 559552-7630)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
10007885

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