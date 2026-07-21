Behandlingspedagog till enheten för skadligt bruk och beroende
Nässjö kommun, Socialförvaltningen / Behandlingsassistentjobb / Nässjö Visa alla behandlingsassistentjobb i Nässjö
2026-07-21
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Socialförvaltningen arbetar utifrån ett helhetsperspektiv på medborgarnas behov och har därför en sammanhållen socialförvaltning som arbetar med socialtjänstens hela uppdrag, under mottot "Vi stödjer ett självständigt liv". Vi arbetar målinriktat för att skapa en organisation med hög kompetens och kvalitet. En organisation med brukarmedverkan där individens behov sätts i centrum.
Enheten för skadligt bruk och beroende är en del av socialförvaltningen som verkställer biståndsbedömda insatser för målgruppen personer med beroendeproblematik. Enheten består av fem arbetsgrupper: Rådgivningsbyrån, Bostadssocial grupp, Boendestödsgrupp för samsjukliga, Öppenvårdsbehandling samt Stödboendet Färgaren.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-21Arbetsuppgifter
Stöd- och behandlingsboendet Färgaren och dess öppenvård erbjuder motivation, stöd och behandling till personer med en beroendeproblematik avseende alkohol och andra droger jämte spelberoende. Vårt uppdrag är att tillgodose den enskildes behov av insatser med syfte att bidra till ökad självständighet utifrån individens förutsättningar. Arbetet sker i nära samverkan med handläggare inom socialförvaltningen och andra myndigheter. Vi har även ett nära samarbete med primärvården jämte god samverkan med specialist-psykiatrins öppenvård. Vi fäster stor vikt vid den enskildes delaktighet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant beteendevetenskaplig högskole- eller universitetsutbildning. Annan 2-årig eftergymnasial utbildning med behandlingsinriktning kan komma ifråga. Erfarenhet av evidensbaserat arbete mot målgrupperna ses som meriterande. Som person är du utvecklings- och resultatinriktad och har god förmåga att tydligt och engagerat sätta strukturer även i det praktiska dagliga arbetet samt förmedla stabilitet och realistiska mål. Du är relationsinriktad, pedagogisk och har goda vitsord från tidigare samarbets- och samverkanskontakter. Du är analytisk, lösningsfokuserad och har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, vilket gör att du på ett naturligt sätt skapar både sammanhang och engagemang som leder framåt.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-09-14 Eller enligt överenskommelse.
Arbetstid: Schema.
Läs gärna mer om hur det är att arbeta i Nässjö kommun via www.nassjo.se.
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Om du har skyddad identitet och vill söka den annonserade tjänsten är du välkommen att skicka ansökningshandlingar till hravdelningen@nassjo.se
. I mejlet måste det framgå vilken tjänst du söker.
Inför rekryteringsarbetet har Nässjö kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336627". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nässjö Kommun
(org.nr 212000-0548)
Nässjö kommun (visa karta
)
571 32 NÄSSJÖ Arbetsplats
Nässjö kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Gruppledare
Caroline Lagerkvist caroline.lagerkvist@nassjo.se +46380518679 Jobbnummer
10007878