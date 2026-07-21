Fastighetsutvecklingschef till EdetHus, Lilla Edet
Jerrie AB / Administratörsjobb / Lilla Edet Visa alla administratörsjobb i Lilla Edet
2026-07-21
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jerrie AB i Lilla Edet
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-21Om tjänsten
Som Fastighetsutvecklingschef ansvarar du för bolagets fastighetsutvecklingsavdelning och leder ett team som i dagsläget består av fyra medarbetare. Rollen innebär personalansvar, budgetansvar och ett aktivt deltagande i ledningsgruppen. Du har det övergripande ansvaret för bolagets bygg-, investerings- och utvecklingsprojekt och säkerställer att projekten genomförs med rätt kvalitet, ekonomi och tidsramar. Du leder en stor framtida projektvolym som genomförs både genom den egna organisationen och genom styrning och samordning av externa konsulter, projektörer och entreprenörer.
Tjänsten är både strategisk och operativ. Du fungerar som ett kvalificerat stöd till projektorganisationen och bidrar med teknisk kompetens, struktur och vägledning i det dagliga arbetet och du driver även egna projekt. Du ansvarar för projektens genomförande från tidiga behovsanalyser och förstudier till färdigställande och överlämning till förvaltningsavdelningen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:• Personalansvar och ledning av fastighetsutvecklingsavdelningen• Ansvara för bolagets bygg-, investerings- och utvecklingsprojekt• Delta i ledningsgruppens arbete och bidra till bolagets strategiska utveckling• Stödja och coacha projektledare och externa konsulter i tekniska, ekonomiska och administrativa frågor• Leda och följa upp projekt från förstudie till överlämnande• Ansvara för budget, prognoser och ekonomisk uppföljning inom avdelningens verksamhetsområde• Säkerställa att projekt genomförs enligt lagkrav, styrdokument och uppsatta mål• Driva och hantera frågor inom entreprenadjuridik• Samverka med kommunens verksamheter, politiker, entreprenörer, konsulter och andra externa aktörer
Vi söker dig somhar många års erfarenhet av fastighetsutveckling, byggprojektledning eller liknande verksamhet där du ansvarat för bygg- och utvecklingsprojekt. Du har god kunskap inom projektledning, fastighetsekonomi, entreprenadjuridik och upphandling samt en byggteknisk förståelse som gör att du kan vara ett kvalificerat stöd till organisationen. Vi ser gärna att du har erfarenhet från kommunal verksamhet, allmännytta eller annan politiskt styrd organisation. Erfarenhet av personalansvar är meriterande, men vi lägger större vikt vid din förmåga att skapa trygghet, struktur och utveckling i teamet genom ett coachande och närvarande ledarskap. Du uttrycker dig obehindrat på svenska i tal och skrift.
Som person är du engagerad, prestigelös och ansvarstagande. Du har en god förmåga att kombinera strategiskt tänkande med operativ handlingskraft och trivs i en verksamhet där du får växla mellan långsiktiga utvecklingsfrågor och konkreta projektutmaningar. Du är kommunikativ och relationsskapande samt har lätt för att samarbeta med olika intressenter. Vidare är du strukturerad, flexibel, lösningsorienterad och trygg i att fatta beslut även när förutsättningarna förändras.
Vi erbjuder digen nyckelroll i ett samhällsviktigt bolag som är verksam i en kommun som är under stark tillväxt och där det finns en stor mängd spännande projekt de kommande åren. Här får du möjlighet att påverka både verksamhetens utveckling och kommunens framtida boende- och fastighetsmiljöer. För dig som inte har haft personalansvar tidigare men känner att det är ett naturligt nästa steg finns här möjlighet att växa in i ledarskapet. Här får du kombinera ledarskap med operativt fastighetsutvecklingsarbete i en verksamhet där dina insatser gör verklig skillnad.
Din ansökanI den här rekryteringen samarbetar AB EdetHus med Jerrie. Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Jonna Berglöv from. den 10 augusti (pga. semestertider) på jonna.berglov@jerrie.se
. Du ansöker med bifogat CV via jerrie.se. Urval sker löpande, så vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 24 augusti. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jerrie AB
(org.nr 556881-2571)
Stenhusvägen 3 (visa karta
)
463 35 GÖTA Arbetsplats
EdetHus Kontakt
Jonna Berglöv jonna.berglov@jerrie.se Jobbnummer
10007869