Områdeschef till hemtjänst Uppsala kommun
Uppsala kommun, Avd hemtjänst / Sjukvårdschefsjobb / Uppsala Visa alla sjukvårdschefsjobb i Uppsala
2026-07-21
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Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund – göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/vard-halsa-omsorg/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna från heltid som norm är personliga assistenter.
1 plats(er).
Vill du leda genom andra och bidra till utvecklingen av framtidens äldreomsorg?
Vi söker dig som drivs av att skapa förutsättningar för chefer och verksamheter att lyckas. Hos oss får du en central roll i att utveckla hemtjänsten genom ett tydligt ledarskap, strategiskt utvecklingsarbete och ett starkt fokus på kvalitet, innovation och hållbarhet. Tillsammans med engagerade chefer och medarbetare arbetar du för att äldre ska få ett tryggt, värdigt och individuellt anpassat stöd i sin vardag.
Här erbjuds du ett utvecklande uppdrag i en verksamhet med höga ambitioner, där samarbete, delaktighet och kontinuerlig förbättring är grunden för vår framgång. Du får goda möjligheter att påverka, utvecklas i ditt ledarskap och bidra till ett viktigt samhällsuppdrag.
Ditt uppdrag
Som en av två områdeschefer (2a linjens chef) inom hemtjänst har du det övergripande ansvaret för 12 verksamheter. Du leder arbetet inom ditt område genom verksamhetscheferna (1a linjens chefer) som du samordnar, stöttar och coachar i deras chefsuppdrag. Du har ett mycket nära samarbete med din områdeschefskollega och har en viktig roll som medlem i den gemensamma äldreomsorgens ledningsgrupp.
Med stöd av förvaltningens övriga funktioner ansvarar du för att säkerställa en långsiktigt god verksamhet och ekonomi. Du bidrar till innovativa arbetssätt i syfte att vara en attraktiv arbetsgivare och ständigt förbättra kvaliteten inom verksamheten.
I uppdraget ingår att:
• leda och utveckla arbetet inom ditt område genom dina verksamhetschefer som du stöttar och coachar i deras chefsuppdrag
• ansvara för områdets resultat såväl kvalitativt som ekonomiskt
• skapa goda förutsättningar för delaktighet för brukare och medarbetare i utvecklingen av verksamheten.
I avdelningens ledningsgrupp har du nytta och hjälp av erfarna kollegor. Vi arbetar gemensamt, strategiskt och taktiskt för hela förvaltningens framgång. Här finns möjlighet att samverka med kompetenta kollegor inom hela vård-och omsorgsförvaltningen.
Vi ger dig som chef goda förutsättningar att lyckas i ditt uppdrag! Till din hjälp i ditt arbete finns administratörer och stabsfunktioner inom bland annat HR, ekonomi och kommunikation.
Din Bakgrund
Vi söker dig som har flerårig chefserfarenhet inom vård och omsorg, gärna från hemtjänstverksamhet. Du har en högskoleutbildning inom ett område som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten. Ledarskapsutbildning är meriterande. Du har god kunskap om lagstiftningen inom verksamhetsområdet, är van att arbeta i relevanta digitala system och uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift. Erfarenhet av att leda chefer samt ett intresse för digitalisering och verksamhetsutveckling ses som en fördel.
Som ledare är du trygg, strukturerad och har förmågan att skapa engagemang och delaktighet i organisationen. Du har ett strategiskt och övergripande perspektiv och kan analysera konsekvenser av beslut på både kort och lång sikt. Vidare är du lugn och samlad även i komplexa situationer och har förmågan att prioritera och fokusera på det som skapar störst värde för verksamheten. Du har en god samarbetsförmåga, bygger förtroendefulla relationer och verkar för ett öppet och konstruktivt samarbete såväl inom den egna organisationen som med externa parter. Genom ett tydligt och kommunikativt ledarskap skapar du förutsättningar för både verksamhetens och medarbetarnas utveckling.
Vi söker dig med genuint intresse och förmåga att leda andra människor, välkommen med din ansökan!
Upplysningar
Läs mer om oss: Hemtjänsten - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/jobb/verksamhet/hemtjanst/)
Har du frågor kring tjänsten, välkommen att kontakta avdelningschef Rasmus Sundström, 018-727 85 88. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, välkommen att kontakta Irene Lavesson, HR-specialist, 018-727 12 91.
Fackliga företrädare: Akademikerförbundet SSR/SACO Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34. Fysioterapeuterna Ewa Larsson, 018-727 72 01. Ledarna@ledarna.se
. Sveriges arbetsterapeuter Eva-Carin Lindgren, 018-727 84 93. Vårdförbundet Kristian Hjertén, 018-677 047. Vision Karin Lundborg, 018-727 51 52.
Uppsala kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning enligt gällande löneavtal.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas. En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ALN-2026-00507". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Kommun
(org.nr 212000-3005)
Stadshusgatan 2 (visa karta
)
753 21 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala kommun, Avd hemtjänst Kontakt
Avdelningschef
Rasmus Sundström +46187278588 Jobbnummer
10007877