Samordnare Materieldata inom Försvarsmaktens logistik
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2026-07-21
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Vill du ta ett nästa steg i karriären eller vara en del av något större och värdesätter att - med den du är och det du gör - få bidra till ett säkrare och bättre samhälle/Sverige?
Om befattningen
Försvarsmaktens Teknik- och Vidmakthållandekontor Logistik (TVK Log) söker två samordnare till sektionen Materieldata. Sektionen arbetar på central nivå och rapporterar till Högkvarteret. Sektionen är under uppbyggnad och vårt arbete har ett tydligt mål – att rätt materielrelaterad information finns tillgänglig för våra krigsförband. Vi söker därför dig som vill vara med och utveckla denna viktiga funktion i Försvarsmakten!
Det här erbjuder vi dig
Ett meningsfullt uppdrag!
En härlig arbetsplats där gemenskap, hög trivsel och en god arbetsmiljö står i fokus
Goda möjligheter till kompetensutveckling
Träning på arbetstid (3h/vecka), Försvarsmakten lägger stor vikt vid hälsofrämjande åtgärder
Flexibla arbetstider vilket möjliggör en bra balans mellan arbete och fritid.
Om enheten
TVK Log är en central aktör inom Försvarsmaktens logistikledning. Vi ansvarar för att förnödenheter och materiel är tillgänglig och möter krigsförbandens behov – i fred, kris och krig. Det innebär också att vi skapar de förutsättningar som krävs för Försvarsmaktens uthållighet, inom områden som drivmedel, livsmedel och ammunition.
Enheten består av cirka 120 medarbetare med bred kompetens inom teknik, logistik och styrning. TVK Log består huvudsakligen av civil personal med en jämn fördelning mellan kvinnor och män. Ledningen är placerad i Boden, men vi finns representerade på ett flertal orter i landet. Vårt arbete bygger på tillit, samarbete och ett tydligt uppdrag – att möjliggöra tillgängliga krigsförband genom rätt materiel i rätt tid.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som samordnare bidrar du till att skapa rätt förutsättningar för Försvarsmaktens krigsförband genom att säkerställa att relevant materielinformation är tillgänglig, korrekt och användbar för verksamheten. I rollen samordnar och driver du arbetet inom tilldelade ansvarsområden. Du leder och deltar i projekt och arbetsgrupper, följer upp verksamheten samt kravställer och kvalitetssäkrar utbildningar och vissa IT-tjänster inom materieldataområdet. Du upprättar och utvecklar skrivelser, verksamhetsregler, metoder och rutiner samt ger stöd och vägledning till verksamheten i frågor som rör materieldata. Du samverkar löpande med andra förband, Högkvarteret och Försvarets Materielverk (FMV). Publiceringsdatum2026-07-21KvalifikationerKvalifikationer
Universitets- eller högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som arbetsgivaren bedömer likvärdig och relevant
God kunskap och aktuell erfarenhet av arbete med materieldata/materielinformation
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
B-körkort Dina personliga egenskaper
Som person har du mycket god samarbetsförmåga samtidigt som du kan arbeta självständigt. Du är lösningsorienterad, drivande och tar egna initiativ. För tjänsten krävs en god analytisk förmåga och en välutvecklad förmåga att se sammanhang. Du är kommunikativ, pedagogisk, har lätt att ta till dig information och fördjupa dina kunskaper. Du kommer att ha ett stort eget ansvar för att lösa tilldelade uppgifter, vilket ställer krav på att du kan prioritera och arbeta strukturerat. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
Aktuell kunskap om Försvarsmaktens processer, någon av följande: materiel- och förnödenhetsförsörjning, materielavveckling, materielproduktion, materielunderhåll, IT-processen, exportkontroll och/eller administrera masterdata
Erfarenhet av projektledning Övrig information
Anställningen utgör en civil tillsvidaretjänst på heltid. Sex månaders provanställning tillämpas för dig som inte redan är tillsvidareanställd inom Försvarsmakten.
Arbetsort: Boden eller Stockholm
Resor i tjänsten förekommer.
Tillträdesdatum: Snarast eller enligt överenskommelse.
Arbetsprov/tester kan genomföras under rekryteringsprocessen.
Upplysningar om befattningen
Vid frågor om befattningen kontakta avdelningschef Therese Dahlén (åter i tjänst 3/8) på tfn 073-050 57 45. Vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta HR-handläggare Maja Strandgren (åter i tjänst 12/8) på tfn 070-336 23 74.
Fackliga företrädare
OFR/O – Peter Andersson
OFR/S – Mats Nilsson
SEKO – Lars-Erik Selström
SACO – Sofie Lundberg
Samtliga nås via växeln, 0505-45 10 00.
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 18 augusti 2026. Din ansökan ska innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet: FMLOG stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter. FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet. Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls. I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se
107 86 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
10007874