Kock - Café Ljusagård I Mörrum

Lipczynski, Sebastian / Kockjobb / Karlshamn
2026-07-21


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Café Ljusagård I Mörrum växer och vi söker därför nu en ny medarbetare i köket till vårt redan kompetenta och grymma gäng!
Vi är idag 11 anställda varav 3st i köket som pga expansion och högt tryck behöver utöka personalstyrkan.
Café Ljusagård öppnade dörrarna första gången februari 2025 och har sedan starten vuxit i popularitet och verksamheten har byggt ut med en Pub samt utökad menyer och skapat många event.
Vi arbetar med högkvalitativa, närproducerade råvaror där mycket är ekologiskt och där ett öga för detaljer och autentiska smaker är viktigt.
Vi söker dig som vill eller idag redan arbetar som kock. Erfarenheter från restaurangbranschen eller köks anställning är ett krav. Du är van vid att arbeta i dynamiska grupper och är stresstålig som ett restaurangkök kan vara. Du är flexibel och kan arbeta dag som kväll då arbetspassen skiftar. Arbetstiden varierar även mellan vardagar och helgdagar.
Tjänsten är till en början 50% med stor möjlighet att utökas.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20
E-post: info@ljusagard.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan Kock".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Lipczynski, Sebastian
Sölvesborgsvägen 24 (visa karta)
375 30  MÖRRUM

Arbetsplats
Café Ljusagård

Kontakt
Ägare, restaurangchef
Sebastian Lipczynski
info@ljusagard.se
0738775577

Jobbnummer
10007884

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