Studie- och karriärvägledare till Karriärservice
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2026-07-21
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Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som tack vare engagerade och erfarna medarbetare bidrar till samhällsutveckling. Hos oss arbetar lärare, forskare och andra medarbetare med olika kompetenser tillsammans för att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet. Alla yrkeskategorier och roller är viktiga. Du är välkommen att söka jobb hos oss!
Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på Malmö universitet: https://mau.se/om-oss/jobba-hos-oss/
Vi söker
Studie och karriärvägledare, tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
Innehåll och arbetsuppgifter
Som studie- och karriärvägledare är ditt huvudsakliga uppdrag att stödja studenter, doktorander och alumners väg ut i arbetslivet genom karriärstöd. I arbetsuppgifterna ingår att möta målgrupperna såväl i grupp som individuellt.
I det individuella mötet med målgrupperna förväntas du coacha kring ansökningshandlingar och jobbsökningsstrategier. På gruppnivå innebär det främst att du skall genomföra karriärworkshops med fokus på CV, personligt brev, kompetensinventering, jobbintervjuer och professionellt nätverkande.
Du kommer att medverka i förebyggande projekt som syftar till att förstärka samarbetet med fakulteterna gällande karriärvägledning. Vid behov kommer du även jobba med att planera, organisera och genomföra events så som karriärmässor.
Då universitetet har en mångfald av studenter och samarbetspartners utförs alla aktiviteter på svenska och engelska. Några av aktiviteterna är förlagda på kvällstid, så visst kvällsarbete kan ingå i uppdraget.Publiceringsdatum2026-07-21Kvalifikationer
För denna anställning krävs specifikt:
Studie- och yrkesvägledarutbildning eller motsvarande med inriktning mot samtalsmetodik
Flerårig erfarenhet av arbete med studie- och yrkesvägledning
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
God förmåga att hålla information och presentationer inför stora grupper på svenska och engelska
Mycket god erfarenhet av att genomföra individuella coachingsamtal och gruppvägledning
Mycket god förmåga att initiera, arrangera och genomföra möten samt events för att utveckla internt och externt samarbete
God förmåga att arbeta strukturerat och att hantera arbetstoppar
Särskilt meriterande för denna anställning:
Erfarenhet av karriärvägledning inom högre utbildning
En förståelse för olika former av rekryteringsprocesser
Vi vill att dessa kunskaper levereras på ett pedagogiskt, engagerat och utåtriktat sätt. Det är även viktigt att du har förmågan att bygga relationer och kan visa ett stort intresse för människor och deras utveckling. Viktigt är även att kunna balansera kreativitet och utveckling med ett strukturerat och organiserat arbetssätt.
Arbetsplats
Anställningen är placerad på Studentcentrum och enheten för Studier och karriär. Studentcentrum tillhör Malmö universitets gemensamma verksamhetsstöd och är organiserad i fem enheter; där förutom enheten för Studier och karriär även ingår International Office, Studenthälsan, Pedagogiskt stöd och Studieadministrativa enheten.
Enheten har ett övergripande samordningsansvar för vägledningsarbetet vid Malmö universitet. Arbetsgruppen på 23 personer har uppdrag inom det verksamhetsnära stödet på fakultet och i den gemensamma verksamheten.
Upplysningar
Enhetschef Katarina Fjellström, mailto:Katarina%20Fjellstr%C3%B6m%20%3Ckatarina.fjellstrom@mau.se
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Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.Så ansöker du
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med instruktioner nedan och att den är universitetet tillhanda senast [datum]. Din ansökan ska skrivas på svenska, engelska eller något av de nordiska språken. Du som sökande ansvarar för att din ansökan och dess bilagor översätts.
Ansökan skall innehålla:
Meritförteckning
Relevanta betyg och intyg
Kortfattad redogörelse på max 1 sida där du beskriver din erfarenhet, bakgrund och kompetens relaterad till den sökta anställningen och hur detta gör dig till den mest lämpliga kandidatenÖvrig information
Anställningen är en tillsvidareanställning och omfattar en heltidstjänstgöring.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som strävar efter att ha ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.
Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.Tillträde
Enligt överenskommelse.
Fackliga företrädare
OFR: mailto:lutfi.zuta@mau.se
Saco-S: mailto:rebecka.johansson@mau.se
Seko: mailto:anne.sundel@mau.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Universitet
(org.nr 202100-4920), https://mau.se/
205 06 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Universitet Jobbnummer
10007871