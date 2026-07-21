Studie- och karriärvägledare till Fakulteten för lärande och samhälle
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2026-07-21
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Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som tack vare engagerade och erfarna medarbetare bidrar till samhällsutveckling. Hos oss arbetar lärare, forskare och andra medarbetare med olika kompetenser tillsammans för att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet. Alla yrkeskategorier och roller är viktiga. Du är välkommen att söka jobb hos oss!
Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på Malmö universitet: https://mau.se/om-oss/jobba-hos-oss/
Vi söker
Studie- och karriärvägledare till fakulteten för lärande och samhälle, tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
Innehåll och arbetsuppgifter
Som studie- och karriärvägledare på Fakulteten för lärande och samhälle består dina arbetsuppgifter i huvudsak av att ge en god service, stöd och vägledning till både presumtiva och befintliga studenter i frågor som rör studier, arbetsliv och karriär. Arbetsuppgifterna fokuserar främst på studie- och karriärvägledning enskilt och emellanåt i klassrumsmiljö. Du arbetar aktivt med att stödja inför val av studier, informera om behörighetsvillkor och visa skillnader mellan de olika lärarutbildningarna. Även arbete med Lärande och samhälles mottagning av nya studenter ingår. För befintliga studenter kan det innebära vägledning och stöd i utbildningssituationen där målet är en slutförd utbildning. Det kan även handla om vägledning inför kursval eller förändring av studiesituationen. I arbetet ingår även att hålla sig uppdaterad kring information och regelverk, ge rätt information och planera studier.
Vår basverksamhet består av vägledning och information både digitalt och på plats via bokade samtal, mejl, telefontider och drop-in. På Malmö universitet utförs arbetet i en dynamisk internationell miljö. Såväl vägledningssamtal som muntlig och skriftlig kommunikation skall således hanteras både på svenska och engelska.
Kvalifikationer
För denna anställning krävs specifikt:
Utbildning inom studie- och yrkesvägledning
Flerårig erfarenhet av arbete med studie- och yrkesvägledning
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska (tal och skrift)
Mycket goda kunskaper om tillträdesregler till högre studier
Mycket goda kunskaper i samtalsmetodik samt ett stort intresse för vägledningssamtalet
Särskilt meriterande för denna anställning:
Erfarenhet av studie- och karriärvägledning på universitet eller högskola
Arbetsplats
Anställningen är placerad på Studentcentrum och enheten för Studier och karriär. Studentcentrum tillhör Malmö universitets gemensamma verksamhetsstöd och är organiserad i fem enheter; där förutom enheten för Studier och karriär även ingår International Office, Studenthälsan, Pedagogiskt stöd och Studieadministrativa enheten.
Enheten har ett övergripande samordningsansvar för vägledningsarbetet vid Malmö universitet. Arbetsgruppen på 23 personer har uppdrag inom det verksamhetsnära stödet på fakultet och i den gemensamma verksamheten.
Denna anställning har fokus på studie- och karriärvägledning vid Fakulteten för lärande och samhälle.
Fakulteten, som har ca 7500 studenter och 320 anställda, organiseras i sex institutioner. Fakulteten för lärande och samhälle erbjuder yrkesutbildning inom områdena skola, kultur, fritid och idrott. Fakulteten driver en av Sveriges största lärarutbildningar och erbjuder studenterna att välja mellan fyra examina: förskollärare, grundskollärare, gymnasielärare eller yrkeslärare. Fakulteten för lärande och samhälle karaktäriseras av ett nytänkande när det gäller utbildningarnas utformning och samarbeten med skolhuvudmän, kommuner, organisationer och näringsliv.
Fakulteten utbildar bland annat idrottsvetare, historiker, lärare, specialpedagoger, speciallärare och studie- och yrkesvägledare. Master- och forskarutbildningar, fristående kurser, vidare- och uppdragsutbildning är ett urval av fakultetens övriga utbildningserbjudanden.
Upplysningar
Enhetschef Katarina Fjellström, mailto:Katarina%20Fjellstr%C3%B6m%20%3Ckatarina.fjellstrom@mau.se
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Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med instruktioner nedan och att den är universitetet tillhanda senast 2026-08-20. Din ansökan ska skrivas på svenska, engelska eller något av de skandinaviska språken. Du som sökande ansvarar för att din ansökan och dess bilagor översätts.
Ansökan skall innehålla:
Meritförteckning
Relevanta betyg och intyg
Kortfattad redogörelse på max 1 sida där du beskriver din erfarenhet, bakgrund och kompetens relaterad till den sökta anställningen och hur detta gör dig till den mest lämpliga kandidaten
Övrigt
Anställningen är en tillsvidareanställning och omfattar en heltidstjänstgöring.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som strävar efter att ha ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.
Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.
Tillträde
Enligt överenskommelse.
Fackliga företrädare
OFR: mailto:lutfi.zuta@mau.se
Saco-S: mailto:rebecka.johansson@mau.se
Seko: mailto:anne.sundel@mau.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Universitet
(org.nr 202100-4920), https://mau.se/
205 06 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Universitet Jobbnummer
10007870