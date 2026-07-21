Erfaren redovisnings ekonom sökes till uppdrag i Malmö
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2026-07-21
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Erfaren Redovisningsekonom/Redovisningskonsult sökes till uppdrag i Malmö
Är du en erfaren redovisningsekonom eller redovisningskonsult som vill arbeta i en dynamisk miljö där du får ta eget ansvar och göra skillnad? Nu söker vi en driven och engagerad konsult för ett spännande heltidsuppdrag i Malmö.
I rollen kommer du att ansvara för den löpande bokföringen och vara en viktig del av den dagliga ekonomifunktionen. Vi söker dig som har minst 2–4 års erfarenhet inom redovisning och som självständigt kan hantera både kund- och leverantörsreskontra.Publiceringsdatum2026-07-21Dina arbetsuppgifter
Löpande bokföring
Hantering av kund- och leverantörsreskontra
Uppföljning av in- och utbetalningar
Påminnelsehantering och inkassoärenden
Digitalisering och registrering av nya kunder och leverantörer
Avstämningar och administration kopplad till reskontran
Löpande uppföljning och kvalitetssäkring av ekonomiska flöden
Vi söker dig som
Har minst 2–4 års erfarenhet som redovisningsekonom eller redovisningskonsult
Är självgående och trygg i att ta ansvar för dina arbetsuppgifter
Har god erfarenhet av kund- och leverantörsreskontra
Är noggrann, strukturerad och kvalitetsmedveten
Trivs i en roll där du kombinerar redovisning med administrativa uppgifter
Har god systemvana och erfarenhet av digitala arbetssätt
Talar och skriver svenska och engelska obehindratDina personliga egenskaper
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du är en positiv och glad person som har lätt för att skapa goda relationer. Du är självständig, initiativrik och anpassar dig snabbt till nya arbetsmiljöer och arbetssätt. Vi värdesätter att du är snabbtänkt, lösningsorienterad och prestigelös – en person som är enkel att samarbeta med och som bidrar med en positiv energi till teamet.
Vi erbjuder
Ett utvecklande uppdrag i en professionell och framåtriktad verksamhet där du får möjlighet att arbeta brett inom redovisning och bidra till effektiva ekonomiprocesser.
Välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24
E-post: karriar@delita.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Delita Advise
(org.nr 556962-4389) Arbetsplats
Företag i Malmö Kontakt
Tommy Magnusson tm@delita.se 0703626744 Jobbnummer
10007876