Ekonomicontroller med inriktning samhällsbyggnad till Tjörns kommun
Tjörns kommun, Ekonomiavdelningen / Controllerjobb / Tjörn Visa alla controllerjobb i Tjörn
2026-07-21
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På Tjörn får medarbetarna ta plats! Inom Tjörns kommunkoncern står arbetsklimat och omsorg om varandra högt i kurs. Beslutsvägarna är korta, arbetsverktygen effektiva och kollegorna hjälpsamma. Du har stor frihet inom ditt yrkesfält och är med och påverkar utvecklingen. Det är enkelt att umgås och skapa kontakter med kollegor, chefer och politiker. Så börja jobba inom Tjörns kommunkoncern du också – här finns gott om plats att ta!
Tjörn - möjligheternas ö hela året och för hela livet är Tjörns vision.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-21Arbetsuppgifter
Vill du vara med och bidra till kommunens utveckling genom kvalificerad ekonomistyrning och strategiskt stöd? I Tjörns kommun är ekonomifunktionen centralt organiserad och arbetar som stöd till kommunens samtliga verksamheter. Vi söker nu en erfaren, analytisk och engagerad ekonomicontroller som vill vara med och utveckla ekonomistyrningen inom samhällsbyggnadsområdet.
Kommunen står inför flera omfattande investerings- och samhällsutvecklingsprojekt, vilket innebär att du får en central roll i att samordna och stödja verksamheten med ekonomiska analyser, uppföljning och rådgivning. Hos oss erbjuds du en varierad och utvecklande tjänst där du kombinerar ekonomisk analys, verksamhetsnära stöd och utvecklingsarbete.
Som ekonomicontroller är du ett kvalificerat stöd till chefer och projektledare inom samhällsbyggnadsområdet. Verksamheten omfattar bland annat VA och avfall, trafik, fastighet, plan, bygg, mark- och exploatering samt miljö.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att:
• Ansvara för budget, prognoser, ekonomisk uppföljning och bokslut inom samhällsbyggnadsområdets olika verksamheter.
• Ansvara för särredovisning av VA- och avfallsverksamheten.
• Följa upp, analysera och kvalitetssäkra investerings- och exploateringsprojekt samt säkerställa korrekt redovisning enligt gällande lagar och regelverk.
• Delta i och driva utvecklingen av rutiner och processer inom investerings-, exploaterings- och fastighetsekonomi.
• Vara ett kvalificerat ekonomiskt stöd till verksamhetschefer och projektledare genom analyser, beslutsunderlag och rådgivning.
• Bidra till att utveckla kommunens ekonomistyrning och uppföljning inom samhällsbyggnadsområdet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Högskole- eller universitetsutbildning inom ekonomi, eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• God kunskap om kommunal redovisning och ekonomistyrning.
• Erfarenhet av investerings- och exploateringsredovisning.
• Erfarenhet av budget-, prognos- och bokslutsarbete.
• God systemvana och mycket goda kunskaper i Excel.
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av ekonomiarbete inom samhällsbyggnadsverksamhet.
• Erfarenhet av taxefinansierad verksamhet, särskilt inom VA och avfall.
• Erfarenhet av Unit4/Agresso och Hypergene.
För att lyckas i rollen ser vi att du är analytisk, strukturerad och har ett verksamhetsnära förhållningssätt. Du trivs med att samarbeta med andra samtidigt som du har förmåga att självständigt planera, prioritera och driva ditt arbete framåt.
Du är kommunikativ och pedagogisk i ditt sätt att förklara ekonomiska samband och kan omsätta analyser till konkreta beslutsunderlag som skapar värde för verksamheten.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en verksamhet som är avgörande för kommunens utveckling. Du blir en del av en organisation där ekonomifunktionen har en viktig roll i att skapa förutsättningar för långsiktigt hållbara beslut och investeringar.
Urval och intervjuer kommer att ske efter att ansökningstiden löpt ut. Välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.
Medarbetarna i kommunkoncernen ska ha en bra arbetsmiljö och arbete i balans med familj, vänner och fritid. Vi tillämpar en rökfri arbetstid och arbetsgivaren erbjuder bl a förmåner som friskvårdsbidrag. Vid anställning längre än tre månader blir du automatiskt medlem i Tjörns kommunanställdas fritidsförening, TKFF, som både anordnar och sponsrar olika aktiviteter. Du får ett årskort till Nordiska akvarellmuseet. Alla nya månadsanställda erbjuds en heldags kommunövergripande introduktionsdag. Är du tillsvidareanställd har du möjlighet att leasa en miljöbil som personalbil.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Vi har upphandlat med bemannings- och rekryteringsföretag.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem Visma Recruit/Offentliga jobb i enlighet med GDPR. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336673". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tjörns Kommun
(org.nr 212000-1306)
471 80 SKÄRHAMN Arbetsplats
Tjörns kommun, Ekonomiavdelningen Kontakt
Ekonomichef
Jenny Canderudh Jenny.Canderudh@tjorn.se Jobbnummer
10007881