Taxiförare Sökes Uber-Bolt
2025-09-01
Vi är ett växande företag inom fordonsservice och befinner oss just nu i en expansiv fas. För att möta den ökade efterfrågan från våra kunder söker vi nu en engagerad och kunnig TAXIFÖRARE som vill bli en del av vårt team.
Vi kör idag för Uber och Bolt.
Har stöd från arbetsförmedlingen är det extra plus
Du visa upp ett utdrag ur belastningsregistret
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
E-post: b.saifi@gmail.com
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cargo Rapid AB (org.nr 559213-3457)
Bashar Saifi b.saifi@gmail.com 0709755064
