Taxiförare Sökes Uber-Bolt

Cargo Rapid AB / Fordonsförarjobb / Stockholm
2025-09-01


2025-09-01
2025-09-01

Om företaget
Vi är ett växande företag inom fordonsservice och befinner oss just nu i en expansiv fas. För att möta den ökade efterfrågan från våra kunder söker vi nu en engagerad och kunnig TAXIFÖRARE som vill bli en del av vårt team.
Vi kör idag för Uber och Bolt.
Har stöd från arbetsförmedlingen är det extra plus
Du visa upp ett utdrag ur belastningsregistret

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
Mail, telefon
E-post: b.saifi@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Taxiförare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Cargo Rapid AB (org.nr 559213-3457)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Bashar Saifi
b.saifi@gmail.com
0709755064

9486520
9486520

