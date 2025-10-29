Taxiförare sökes Malmö

Ahsan, Zara / Fordonsförarjobb / Malmö
2025-10-29


Visa alla fordonsförarjobb i Malmö, Burlöv, Lomma, Staffanstorp, Vellinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Ahsan, Zara i Malmö, Lund, Svalöv, Helsingborg, Göteborg eller i hela Sverige

Vi söker erfarna och pålitliga taxiförare till vårt växande team i Malmö.
Dag- och nattpass finns tillgängliga - du väljer själv vilket som passar dig bäst!

Publiceringsdatum
2025-10-29

Kvalifikationer
Giltig taxiförarlegitimation
Ansvarsfull och punktlig
Grundläggande svenska eller engelska

Bli en del av ett trevligt team med bra inkomstmöjligheter!
Plats: Malmö
Pass: Dag eller natt (du väljer)
Om du är verkligen intresserad av detta jobb då du kan kontakta oss på:
E-postadress: grateorion@gmail.com
Telefonnummer: 0763124474
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: grateorion@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Taxiförare sökes i Malmö".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Ahsan, Zara
ramels väg 93 (visa karta)
213 69  MALMÖ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Ahsan Zara

Jobbnummer
9579638

Prenumerera på jobb från Ahsan, Zara

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Ahsan, Zara: