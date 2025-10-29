Taxiförare sökes Malmö
2025-10-29
Vi söker erfarna och pålitliga taxiförare till vårt växande team i Malmö.
Dag- och nattpass finns tillgängliga - du väljer själv vilket som passar dig bäst!

Kvalifikationer
Giltig taxiförarlegitimation
Ansvarsfull och punktlig
Grundläggande svenska eller engelska
Bli en del av ett trevligt team med bra inkomstmöjligheter!
Plats: Malmö
Pass: Dag eller natt (du väljer)
Om du är verkligen intresserad av detta jobb då du kan kontakta oss på:
E-postadress: grateorion@gmail.com
Telefonnummer: 0763124474
Öppen för alla
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: grateorion@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Taxiförare sökes i Malmö".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Ahsan, Zara
ramels väg 93 (visa karta
)
213 69 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ahsan Zara

Jobbnummer
9579638