Taxiförare sökes i Vänersborg
Taxi Bengtsfors AB / Fordonsförarjobb / Bengtsfors Visa alla fordonsförarjobb i Bengtsfors
2026-07-11
, Dals-Ed
, Åmål
, Mellerud
, Årjäng
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Taxi Bengtsfors AB i Bengtsfors
Vi söker en taxiförare till vår verksamhet i Vänersborg.
Arbetet är på heltid och består av färdtjänst- och sjukresor med Klass 1-fordon (rullstolsanpassad taxi).
Vi söker dig som:
Har taxiförarlegitimation.
Har B-körkort.
Vi ser gärna att du bor i Vänersborg eller i närheten.
Är serviceinriktad, punktlig och ansvarstagande.
Kan arbeta självständigt.
Det är meriterande om du har möjlighet till stöd via Arbetsförmedlingen.
Lön enligt överenskommelse.
Välkommen att skicka din ansökan eller kontakta oss för mer information.
0700138350 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10
E-post: Taxi.bengtsfors@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Taxi Bengtsfors AB
(org.nr 559415-7173) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vänersborg Jobbnummer
10000228