Taxiförare sökes i Vänersborg

Taxi Bengtsfors AB / Fordonsförarjobb / Bengtsfors
2026-07-11


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Vi söker en taxiförare till vår verksamhet i Vänersborg.
Arbetet är på heltid och består av färdtjänst- och sjukresor med Klass 1-fordon (rullstolsanpassad taxi).
Vi söker dig som:
Har taxiförarlegitimation.
Har B-körkort.
Vi ser gärna att du bor i Vänersborg eller i närheten.
Är serviceinriktad, punktlig och ansvarstagande.
Kan arbeta självständigt.
Det är meriterande om du har möjlighet till stöd via Arbetsförmedlingen.
Lön enligt överenskommelse.
Välkommen att skicka din ansökan eller kontakta oss för mer information.
0700138350

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10
E-post: Taxi.bengtsfors@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Taxi Bengtsfors AB (org.nr 559415-7173)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Vänersborg

Jobbnummer
10000228

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