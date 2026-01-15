Taxiförare Sökes
2026-01-15
If you have taxi driving licence ( Taxiförare legtimation) from Sweden, we can help you with the job .
• Har du ett taxiförarlegitimation och vill ha dröm jobb ,då du är på rätt plats.
• Nu söker vi taxiförare som kan helst jobba heltid.
• Du som söker denna tjänst ska vara flexibelt att jobba natter.
• Du ska ha en giltigt taxiförarlegitimation.
• Om du är social och tycker om att träffa nya människor. Välkommen till oss.
• Språk krävs engelska och svenska
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov
9687198