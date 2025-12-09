taxiförare
Vi söker en taxichaufför i göteborge köra uber och bolt heltid eller deltid eller extra Vi söker främst den som gillar att köra taxi och tar hand om bilen. Du ska kunna göra bra kassa och inte krocka med bilen, inte fuskar med kör och vilotider och håller bilen ren och fräsch. Du måste även kunna dela bilen med en kollega vid behov när du inte kör.
Är du student eller pensionär? Då finns goda möjligheter för extra arbete knäck inom taxi. Flexibelt schema. Men helst vill vi ha någon som kör kväll/natt.
måste körkort taxi svenska
Var god ring eller sms:a för snabbare svar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09
E-post: ara.taxi.ab@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ara Taxi AB
(org.nr 559431-5987) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9636563