Taxiförare
2025-11-03
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
Taxiförare sökes till företag i Västerås
Vi söker en serviceinriktad taxiförare som vill bli en del av ett professionellt team i Västerås. Som taxiförare kommer du att ansvara för att transportera kunder på ett säkert, tryggt och punktligt sätt, samtidigt som du ger god service och bidrar till en positiv reseupplevelse.

Dina arbetsuppgifter
Transport av kunder inom Västerås och omnejd
Säkerställa fordonets skick, hygien och underhåll
Ge professionell och vänlig service till kunder
Planera körningar och följa tidtabeller
Dokumentera körningar enligt företagets rutiner
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
