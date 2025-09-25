Taxichaufförer sökes
Täppans Taxi AB / Fordonsförarjobb / Västerås Visa alla fordonsförarjobb i Västerås
2025-09-25
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Täppans Taxi AB i Västerås
Täppans Taxi söker nu fler glada chaufförer till våra bilar som går under Taxi Västerås flagg. Vi kör sjukresor, färdtjänst och privat- såväl som företagsresor.
Som person ska du vara glad och serviceinriktad, alltid sätta kunden i fokus och vara flexibel när det gäller arbetstider. Bilarna körs i Taxi Västerås regi och du måste klara deras gatu- och kunskapstest för att få anställning.
Jobbet är till största delen förlagt till dagtid men vissa helger och nätter kan förekomma. Utgångspunkt för bilen är i Västerås.
Fast månadslön eller provisionslön.
Välkommen med din ansökan.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-25
E-post: tappanstaxi@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Täppans Taxi AB
(org.nr 559502-8316) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Daniel Ersson tappanstaxi@gmail.com 0705497939 Jobbnummer
9527309