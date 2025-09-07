Taxichaufför heltid
Söderby transport / Fordonsförarjobb / Salem
2025-09-07
, Botkyrka
, Ekerö
, Södertälje
, Huddinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Söderby transport i Salem
Chaufför sökes - Taxi / Uber / Bolt (Heltid, dag eller natt)
Vi söker en pålitlig och seriös chaufför som vill arbeta heltid dag- eller nattpass med Uber, Bolt och taxi. Du kör en Toyota Corolla som utgår från Salem.
Vi erbjuder:
• Heltidsarbete (dag eller natt - enligt överenskommelse)
• Modern, bekväm bil (Toyota Corolla)
• Bra villkor för rätt person
Vi söker dig som:
• Har giltigt taxiförarlegitimation
• Är ansvarsfull, serviceinriktad och skötsam
• Vill jobba självständigt och långsiktigt
Utgångspunkt: Salem
Intresserad? Hör av dig via meddelande - endast seriösa svar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-07
E-post: fadi_anay@hotmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobb ansökan taxi". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Söderby transport
Kapellstigen 19 (visa karta
)
144 52 RÖNNINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Fadi Anayi fadi_anay@hotmail.com Jobbnummer
9496035