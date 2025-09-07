Taxichaufför heltid

Söderby transport / Fordonsförarjobb / Salem
2025-09-07


Chaufför sökes - Taxi / Uber / Bolt (Heltid, dag eller natt)

Vi söker en pålitlig och seriös chaufför som vill arbeta heltid dag- eller nattpass med Uber, Bolt och taxi. Du kör en Toyota Corolla som utgår från Salem.

Vi erbjuder:

• Heltidsarbete (dag eller natt - enligt överenskommelse)
• Modern, bekväm bil (Toyota Corolla)
• Bra villkor för rätt person

Vi söker dig som:

• Har giltigt taxiförarlegitimation
• Är ansvarsfull, serviceinriktad och skötsam
• Vill jobba självständigt och långsiktigt

Utgångspunkt: Salem
Intresserad? Hör av dig via meddelande - endast seriösa svar.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-07
E-post: fadi_anay@hotmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobb ansökan taxi".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Söderby transport
Kapellstigen 19 (visa karta)
144 52  RÖNNINGE

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Fadi Anayi
fadi_anay@hotmail.com

Jobbnummer
9496035

