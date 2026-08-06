Taxichaufför
Zee Ride AB / Fordonsförarjobb / Haninge Visa alla fordonsförarjobb i Haninge
2026-08-06
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Taxiförare sökes – Heltid/Deltid – Stockholm
ZeeRide Stockholm expanderar och söker nu flera serviceinriktade taxiförare till vårt team.
Vill du arbeta i ett seriöst företag med moderna bilar, flexibla arbetstider och goda möjligheter att tjäna pengar? Då är du välkommen att söka till oss.Publiceringsdatum2026-08-06Dina arbetsuppgifter
Persontransporter inom Stockholm och närliggande områden
Flygplatstransfer till och från Arlanda
Företagskörningar och privata bokningar
Ge kunderna en trygg, säker och professionell resaKvalifikationer
Giltigt B-körkort
Giltig taxiförarlegitimation
God servicekänsla och professionellt bemötande
Ansvarsfull, punktlig och pålitlig
Grundläggande kunskaper i svenska eller engelska
Erfarenhet av Uber, Bolt eller traditionell taxiverksamhet är meriterande men inget krav.
Vi erbjuder
✓ Heltid eller deltid
✓ Flexibla arbetstider – dag, kväll och helg
✓ Moderna och välutrustade fordon
✓ Trygg arbetsplats med god arbetsmiljö
✓ Långsiktigt samarbete i ett växande företag
✓ Omgående anställning för rätt personSå ansöker du
Skicka din ansökan med en kort presentation av dig själv samt kopia på körkort och taxiförarlegitimation.
📧 E-postadress: zeerideswe@gmail.com
📞 Telefon: 073-444 54 77
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Välkommen till ZeeRide Stockholm – där kvalitet, service och trygghet står i fokus! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-20
E-post: zeerideswe@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Zee Ride AB
(org.nr 559566-3195)
Utgårdsvägen 21 (visa karta
)
136 43 HANDEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10023734