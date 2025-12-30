Taxichaufför
2025-12-30
Riyyan AB söker taxichaufförer i Stockholm.
Tjänst. Taxichaufför.
Företag. Riyyan AB är ett seriöst taxibolag i Stockholm med fokus på säkerhet, punktlighet och god service.
Arbetsområde. Stockholm med omnejd.
Arbetsuppgifter. Persontransport inom Stockholm. Säker och laglydig körning. Punktliga hämtningar och lämningar. Professionellt bemötande av kunder. Ansvar för fordonets grundläggande skötsel och renlighet.
Krav. Giltig svensk taxiförarlegitimation. God lokalkännedom eller vana att använda GPS. Ansvarsfull körstil. Serviceinriktad inställning. Svenska eller engelska i tal.
Erbjudande. Flexibla arbetstider. Konkurrenskraftig ersättning. Moderna och välskötta fordon. Stabilt arbete med jämn efterfrågan. Långsiktigt samarbete med seriös arbetsgivare.
Ansök idag och börja köra för Riyyan AB i Stockholm. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: riyyanab@yahoo.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Riyyan AB
(org.nr 559235-9136) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9666590