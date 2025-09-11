Taxichaufför
Mssb Transport / Fordonsförarjobb / Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mssb Transport i Malmö
Företaget söker personal med heltidsanställning i Malmö, Göteborg eller Stockholm. Varierande arbetstider med viss möjlighet till personlig anpassning. Vi söker dig som arbetar med flexibilitet samt varierande schema.
B-körkort och taxiförarlegitimation är ett krav.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-11
E-post: ayqf18@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mssb Transport
Docentgatan 1 A Lgh 1305 (visa karta
)
215 52 MALMÖ Jobbnummer
9505056