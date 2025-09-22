Taxi förare med Uber och Bolt
Madi, Mohammed / Fordonsförarjobb / Göteborg Visa alla fordonsförarjobb i Göteborg
2025-09-22
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Madi, Mohammed i Göteborg
Hej
Vi letar efter förare att köra heltid eller deltid. Man kan välja att köra dagtid eller nattpass . vi kommer att ge bilen till en seriös förare
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22
Ring 0738911526 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Madi, Mohammed
Bernhards Gränd 7 Lgh 1104 (visa karta
)
418 42 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Madi Mohammed Jobbnummer
9521217