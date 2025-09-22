Taxi förare med Uber och Bolt

Madi, Mohammed / Fordonsförarjobb / Göteborg
2025-09-22


Visa alla fordonsförarjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Madi, Mohammed i Göteborg

Hej
Vi letar efter förare att köra heltid eller deltid. Man kan välja att köra dagtid eller nattpass . vi kommer att ge bilen till en seriös förare

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22
Ring 0738911526

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Madi, Mohammed
Bernhards Gränd 7 Lgh 1104 (visa karta)
418 42  GÖTEBORG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Madi Mohammed

Jobbnummer
9521217

Prenumerera på jobb från Madi, Mohammed

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Madi, Mohammed: