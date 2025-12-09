Taxi förare
2025-12-09
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Haider, Usman i Botkyrka
Hej
Jag har en Toyota corolla corss år model 2025
Bilen finns norra Botkyrka
Bilen finns norra Botkyrka

Och vi kör i hela Stockholm Vi söker förare för natt och dag körning kvinna eller man du skall vara lugn och sansad du möter många människor under ditt arbetspass och Anställningens start omgående. Anställningen kommer att vara tillsvidare anställning. Arbetstiderna omfattar både dag och- eller nattetid men sökanden kan välja själv vilka tider han/hon vill arbeta. Observera att företaget kör för UBER och bolt Vi söker förare för natt och dag körning kvinna eller man du skall vara lugn och sansad du möter många människor under ditt arbetspass och du måste vara utåtriktad
Söker en taxiförare med taxikörkort. Anställningens start omgående. Anställningen kommer att vara tillsvidare anställning. Arbetstiderna omfattar både dag och- eller nattetid men sökanden kan välja själv vilka tider han/hon vill arbeta.
Sista dag att ansöka är 2026-01-08
E-post: rajput.transport25@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Haider, Usman
Tingsvägen 23 Lgh 1202 (visa karta
)
145 56 NORSBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Haider Usman Kontakt
Usman Haider rajput.transport25@gmail.com 0761545758 Jobbnummer
9636529