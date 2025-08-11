Taxi förare
Noori, Alem / Fordonsförarjobb / Salem Visa alla fordonsförarjobb i Salem
2025-08-11
, Botkyrka
, Ekerö
, Södertälje
, Huddinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Noori, Alem i Salem
Hej jag letar efter en duktig taxi förare. Det ställs inte mycket kvar på den som vill jobba. Så länge man är villig och jobba så är det en perfekt jobb för dig att söka.
vi kommer vara med dig hela vägen ut i arbet och kommer stöda er på bästa sättet.
du får hela 50 procent av intjänat kassan.
lönen betalas varje 4e i månaden.
jag söker nån som helst vill jobba hel tid. Men det finns även helg jobb.
Tveka inte och skicka in en ansöka
per mail eller telefon så kan vi prata vidare Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10
0700886043
E-post: Alem_m@live.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Noori, Alem
Bergsvägen 15 Lgh 1201 (visa karta
)
144 31 RÖNNINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Noori Alem Kontakt
Alem Noori alem_m@live.se 0700886043 Jobbnummer
9453674