Taxi

Ckam Drive AB / Fordonsförarjobb / Järfälla
2025-08-18


Visa alla fordonsförarjobb i Järfälla, Sollentuna, Upplands-Bro, Danderyd, Sundbyberg eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Ckam Drive AB i Järfälla

Ckam Drive AB söker flera pålitliga och ansvarsfulla förare till våra fordon i Järfälla / Stockholm. Tjänsten är på heltid och omfattar både dag- och nattpass enligt ett rullande schema.
Vi söker dig som trivs bakom ratten, är serviceinriktad och har ett professionellt bemötande. Du kommer att köra varierande typer av körningar och det är viktigt att du kan ta ansvar och hålla tider.

Publiceringsdatum
2025-08-18

Kvalifikationer
Giltigt B-körkort

God svenska i tal och skrift

Förmåga att arbeta självständigt

Punktlighet och god lokalkännedom

Tidigare erfarenhet av yrkeskörning är meriterande

Vi erbjuder:
Trygg anställning i ett seriöst och växande åkeri

Varierande arbetsdagar och ett gott arbetsklimat

Tydlig kommunikation och stöd från ledningen

Är du intresserad? Skicka din ansökan via mejl eller ring oss direkt - vi intervjuar löpande!

Förare sökes - Ckam Drive AB
Antal förare som sökes: Flera
Placeringsort: Järfälla / Stockholm
Anställningsform: Heltid
Anställningsnivå: Chaufför
Arbetstid: Dag och natt (schema)
Åkarens namn: Ckam Drive AB

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-18
via epost
E-post: christoskermos@hotmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Ckam Drive AB (org.nr 559270-9975)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9463100

Prenumerera på jobb från Ckam Drive AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Ckam Drive AB: