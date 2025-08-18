Taxi
2025-08-18
Ckam Drive AB söker flera pålitliga och ansvarsfulla förare till våra fordon i Järfälla / Stockholm. Tjänsten är på heltid och omfattar både dag- och nattpass enligt ett rullande schema.
Vi söker dig som trivs bakom ratten, är serviceinriktad och har ett professionellt bemötande. Du kommer att köra varierande typer av körningar och det är viktigt att du kan ta ansvar och hålla tider.Publiceringsdatum2025-08-18Kvalifikationer
Giltigt B-körkort
God svenska i tal och skrift
Förmåga att arbeta självständigt
Punktlighet och god lokalkännedom
Tidigare erfarenhet av yrkeskörning är meriterande
Vi erbjuder:
Trygg anställning i ett seriöst och växande åkeri
Varierande arbetsdagar och ett gott arbetsklimat
Tydlig kommunikation och stöd från ledningen
Är du intresserad? Skicka din ansökan via mejl eller ring oss direkt - vi intervjuar löpande!
Förare sökes - Ckam Drive AB
Antal förare som sökes: Flera
Placeringsort: Järfälla / Stockholm
Anställningsform: Heltid
Anställningsnivå: Chaufför
Arbetstid: Dag och natt (schema)
Åkarens namn: Ckam Drive AB Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-18
via epost
E-post: christoskermos@hotmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ckam Drive AB
(org.nr 559270-9975) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9463100