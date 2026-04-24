Tandvårdschef specialisttandvård
2026-04-24
Folktandvårdens ledningsstab, Region Jönköpings län, Jönköping
Folktandvården i Region Jönköpings län är inne i en spännande utvecklingsfas där strategi 2030 är sjösatt med det övergripande målet att bli Sveriges bästa tandvårdsaktör. Vi söker nu en tandvårdschef till specialisttandvården - en strategisk ledningsroll. Vill du ta nästa kliv tillsammans med oss? I så fall, välkommen att söka tjänsten som tandvårdschef för specialisttandvården!
Rollen som tandvårdschef för specialisttandvården
Rollen innebär ett övergripande ansvar för att leda, styra, utveckla och följa upp specialisttandvårdens verksamhet. Som tandvårdschef har du det yttersta ansvaret för att uppsatta mål och mätetal nås inom specialisttandvården. Du har också ansvar för forskning och utbildning av specialisttandläkare - såväl för nationella uppdrag som för vår egen kompetensförsörjning.
Genom strategisk planering, verksamhetsutveckling och smart resursfördelning säkerställer du att god kvalitet upprätthålls i verksamheten och att Folktandvården lever upp till målet om en god munhälsa hela livet i hela länet. Du utvecklar strategier, analyserar och följer upp resultat samt säkerställer verksamhetsplaner inklusive budget på kliniknivå. Region Jönköpings län har kvalitet som strategi, och tillsammans med övriga chefer och ledningsstaben inom Folktandvården leder du verksamhetens utvecklings- och förbättringsarbete utifrån denna strategi.
Du har personalansvar för cheferna inom specialisttandvårdens nio specialiteter. I specialisttandvårdens verksamhet finns dessutom ett av tre nationella kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd.
Som chef utövar du ett nära ledarskap där du stöttar, coachar och utmanar. Du har arbetsmiljöansvar och genomför medarbetar-, löne- och kompetensutvecklingssamtal. Du har även fortlöpande planerings- och uppföljningssamtal med dina chefer, samt ansvarar för en hållbar kompetensförsörjning. Du medverkar också i att planera och leda möten och forum för samtliga klinikledningar inom specialisttandvården.
Som tandvårdschef rapporterar du till tandvårdsdirektören och ingår i Folktandvårdens ledningsgrupp. Du representerar även Folktandvården i Region Jönköping i andra strategiska forum, nätverk och grupper.
Uppdraget som tandvårdschef är ett förordnande på fyra år med goda möjligheter till förlängning. Vi erbjuder dig en tillsvidareanställning i din grundprofession. Tillträde sker enligt överenskommelse och placeringsorten är Jönköping.
Din blivande arbetsplats
Folktandvården är en del av Region Jönköpings län. Vårt viktiga folkhälsouppdrag handlar om att bidra till god munhälsa, hela livet i hela länet. I verksamheten finns 26 allmäntandvårdskliniker och specialisttandvård vid Odontologiska Institutionen med nio olika specialistområden. Ledningsstaben finns på Rosenlund i Jönköping. Sammanlagt arbetar cirka 700 personer inom Folktandvården. Mer om Folktandvården: Folktandvården, Region Jönköpings län (https://rjl.se/folktandvarden)
Vi verkar i ett expansivt län, där Region Jönköpings län bidrar till ett bra liv i en attraktiv region. Organisationen Region Jönköpings län har som helhet nyligen tilldelats utmärkelsen Svensk Kvalitet från Institutet för kvalitetsutveckling (SIQ). Mer om detta: Nyhet, Region Jönköpings län (https://www.rjl.se/nyheter/nyheter-och-pressmeddelanden/region-jonkopings-lan-far-utmarkelsen-svensk-kvalitet-520671)Publiceringsdatum2026-04-24Profil
Vi söker dig som är tandläkare, alternativt har annan grundprofession som bedöms som likvärdig. Du har framgångsrik erfarenhet som chef och ledare i en större organisation med verksamhets-, budget- och personalansvar. Det är en fördel om du är disputerad eller har erfarenhet av klinisk forskning och/eller högre utbildning.
Helhetsperspektiv och utveckling ligger dig varmt om hjärtat och det är med Esther i fokus som du vill bidra till god och jämlik munhälsa. Du har förmåga att leda, motivera och förse andra med befogenheter som krävs för att nå gemensamma mål. Genom att skapa förutsättningar för engagemang och delaktighet i verksamheteten driver och leder du förändring och utveckling av hela Folktandvårdens verksamhet.
Vi ser att du har erfarenhet av utvecklings- och förändringsarbete där du har arbetat med förändringsledning samt att du har förmåga att hantera komplexa sammanhang. Du har fokus på mål och resultat, men alltid med hög kvalitet.
Du har en välutvecklad kommunikativ förmåga och du är bra på strategi och analys. Som ledare är du också engagerad och driven. Du skapar goda relationer och du är bra på att samarbeta och få med dig andra, och du tillvaratar den kraft som finns både inom och utanför den egna verksamheten. Viktigt är också att du är förtroendeingivande och att du skapar förutsättningar för arbetsglädje.
Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska. Eftersom resor förekommer i tjänsten är B-körkort ett krav.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder en nyckelroll inom Folktandvården, där du tillsammans med ledning och stödfunktioner har ett övergripande uppdrag att forma och utveckla tandvården i länet för att möta invånarnas behov i dag och i morgon.
Folktandvårdens ledningsstab bidrar med kvalificerat stöd och rådgivning i frågor som rör ekonomi, kommunikation och marknad, HR, administration, IT, samt utrustning, service och fastigheter.
Som medarbetare hos oss inom Folktandvården får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner: Förmåner som anställd, Region Jönköpings län (https://rjl.se/Folktandvarden/jobba-hos-folktandvarden/att-jobba-hos-oss/formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Om du vill veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Henrik Jansson, tandvårdsdirektör, henrik.a.jansson@rjl.se
, eller Erica Segolsson, HR-chef, erica.segolsson@rjl.se
.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser eller rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 17 maj 2026. Första intervjuomgången är planerad till den 25 och 27 maj.
Varmt välkommen med din ansökan!
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår webbplats: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/)
