Tandvårdsbiträde mobil tandvård

Delectus Dental AB / Vårdarjobb / Stockholm
2026-02-01


Vi är ett gäng som tillsammans driver och utvecklar hemtandvård i Storstockholm (Region Stockholm). Ett härligt gäng som trivs tillsammans och har mycket arbetsglädje! Det finns också möjlighet att arbeta del av tid på någon av våra allmäntandvårdskliniker, Norrtälje samt centralt på Södermalm. Hos oss är det mycket viktigt att både patienter och medarbetare trivs.
Arbetsuppgifterna består av att assistera tandläkare i deras mobila arbete på vård-och omsorsboenden runt om i Stockholm samt sterilarbete.

Vi tror på god service och ett gott bemötande med långsiktiga relationer till våra patienter.
Tidigare erfaranhet från vården är meriterande men inget krav då handledning och introduktion till arbetsuppgifterna sker hos oss.
Du ska behärska det svenska språket i tal och skrift. Stor vikt läggs vid personlighet och samarbetsförmåga.
Vi erbjuder dig en lugn och trevlig arbetsmiljö med goda och konkurrenskraftiga anställningsvillkor, där du har stor möjlighet att påverka din arbetsplats.
Arbetstiderna är huvudsakligen förlagda till 5 dagar i veckan, mån-fre kl 8-17.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före ansökningstidens utgång.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-03
E-post: hanna.milo@outlook.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Delectus Dental AB (org.nr 559026-0864)
121 48  JOHANNESHOV

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
AMA dental

Jobbnummer
9715852

