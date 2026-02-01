Tandvårdsbiträde

Delectus Dental AB
2026-02-01


Vi söker en recptionist som också kan vara behjälplig under passen att jobba som tandvårdsbiträde till en trevlig tandläkarmottagning. Vi har en trogen och trevlig klientel. Praktiken består av fräscha och ljusa lokaler med modern utrustning.
Vi tror på god service och ett gott bemötande med långsiktiga relationer till våra patienter.
Tidigare erfaranhet från vården är meriterande men inget krav då handledning och introduktion till arbetsuppgifterna sker hos oss.
Du ska behärska det svenska språket i tal och skrift. Stor vikt läggs vid personlighet och samarbetsförmåga.
Arbetsuppgifter består exempelvis sedvanlig receptionistarbete samt assistans vid behandlingar, sterilarbete, beställningar mm.
Vi erbjuder dig en lugn och trevlig arbetsmiljö med goda och konkurrenskraftiga anställningsvillkor, där du har stor möjlighet att påverka din arbetsplats.
Arbetstiderna är huvudsakligen förlagda till 5 dagar i veckan, mån-fre kl 8-17.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före ansökningstidens utgång.

