Tandtekniker med porslinserfarenhet

Vi söker just nu efter en duktig porslintekniker/ duktig på måla monolitiska konstruktioner.
Vi har idag tre anställda som arbetar. Två är cad designers och en är allround.
Vi kommer börja med att provtesta dina kunskaper och se vad du går för.
Är du intresserad att komma på besök och söka till tjänsten är du välkommen.
I början kommer tjänsten vara på deltid med chans till heltid.

Du behöver inte kunna designa i exocad eller 3shape samt inte ha kunskaper gällande fräsmaskiner. Huvudsaklig uppgift blir att måla jobb och ibland bränna porslin.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: Gbg@tandlyftet.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Tandlyftet AB (org.nr 559098-5247)

Arbetsplats
Tandlyftet Göteborg AB

Jobbnummer
9468311

