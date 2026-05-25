Personlig assistent sökes till aktiv man med familj utanför Västerås
2026-05-25
Vill du bli en viktig del av vårt tighta och positiva assistans-team?
Jag är en glad och driven man som efter en ryggmärgsskada lever ett aktivt och innehållsrikt liv på landet strax utanför Västerås, tillsammans med min familj. Jag söker nu en ny medarbetare som vill bli en del av vårt fantastiska team.
Mina dagar handlar om allt från morgon- och kvällsrutiner, träning och personlig hygien till matlagning, arbete och att helt enkelt njuta av livet. Ibland är det fart och fläkt, ibland lugnt och skönt. Jag älskar musik, film, brädspel och TV-spel, och jag tillbringar gärna tid på sjön. Mental hälsa och välmående ligger mig varmt om hjärtat.
Vem är du?
Du är en lugn, positiv och självständig person med god människokännedom. Du har en naturlig förmåga att känna av när och hur ditt stöd behövs, och du trivs med att både ta eget ansvar och samarbeta. Personkemi, tillit och flexibilitet är det viktigaste för oss - inte formell utbildning.
Du är lyhörd, respektfull och förstår vikten av att jag själv bestämmer över mitt liv. Du är rökfri, har körkort och tillgång till bil (vi bor på landet). Framför allt vill du vara med och skapa en trygg och trivsam vardag där vi både kan skratta och ta oss an dagens uppgifter tillsammans.
Vad vi erbjuder dig:
100% tjänst med ett mycket uppskattat arbetsschema:
Arbetspass: 07:00-19:00
Rullande 4-veckorsschema: 2 dagar arbete / 2 lediga - 3 dagar arbete / 2 lediga - 2 dagar arbete / 3 lediga
Ledig varannan helg
Möjlighet till ett långsiktigt samarbete - vi vill att du ska trivas och stanna
En liten, tight grupp där alla ställer upp för varandra
Ingångslön ca 30 400 kr/månad (inkl. 12% semesterersättning) vid 100%
Friskvårdsbidrag 2 500 kr/år vid fullt intjänat år
Tjänsten är tillgänglig från 1 augusti 2026.
Vi lägger stor vikt vid att vi ska trivas tillsammans. För mig är det viktigt att vi kan ha roligt på jobbet och att du känner att din arbetsdag är meningsfull.
Låter det här som något för dig?
Skicka din ansökan med ett personligt brev och CV till: info@signumassistans.se
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: info@signumassistans.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Modulus AB
(org.nr 559431-8890)
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Signum Assistans
9927353