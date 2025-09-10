Tandsköterska vikariat (möjlighet till förlängning)
Information om arbetsplatsen
Hörsalens Tandvård är en modern klinik med centralt läge i Norrköping.
Kliniken har åtta behandlingsrum och vi arbetar delegerat i dubbla team som omväxlande disponerar kliniken. Hos oss arbetar två tandläkare, två tandhygienister och fyra tandsköterskor.
Vår ambition är att erbjuda högkvalitativ tandvård, bemöta våra patienter på ett personligt och professionellt sätt samt skapa trygghet och långvariga patientrelationer. Vi har en familjär stämning och nära till skratt. För oss är det viktigt att vara professionella och samtidigt ha roligt på jobbet.
En av våra tandsköterskor går på föräldraledighet från december och därför söker vi nu en vikarierande tandsköterska med start i januari 2026. Vikariatet är på minst 6 månader med möjlighet till förlängning.

Dina arbetsuppgifter
Tjänsten hos oss innebär omväxlande uppgifter som exempelvis assistans, profylax, steril och implantat verksamhet. Du kommer också att arbeta administrativt i reception med patient- kontakter, kallelser och tidboksplanering. Vi hjälps åt med inskolning för att du successivt ska komma in i de olika arbetsmomenten. Självklart får du kompetensutveckling och handledning vid behov.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad tandsköterska. Erfarenhet av arbete inom yrket är meriterande, men även du som är nyexaminerad är varmt välkommen att söka.

Dina personliga egenskaper
Vi behöver dig som är omtänksam och engagerad och som alltid sätter patienternas bästa i fokus. Du har god klinisk förståelse, en bra samarbetsförmåga och trivs med att ha omväxlande arbetsuppgifter. Du har förmågan att överblicka, planera och prioritera. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet.
Övrig information
Arbetstidens förläggning kan diskuteras. Vi kommer att genomföra intervjuer löpande vilket gör att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Välkommen med din ansökan!
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle.
