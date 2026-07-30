Biträdande avdelningschef krisberedskap och civilförsvar
Statens Jordbruksverk / Administratörsjobb / Jönköping Visa alla administratörsjobb i Jönköping
2026-07-30
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Jordbruksverket finns för att främja en ökad och hållbar matproduktion och god djurvälfärd i hela Sverige. Vi bidrar till en levande landsbygd. Hos oss arbetar cirka 1850 personer. Huvudkontoret ligger i Jönköping men vi har även stor regional verksamhet.
Vi arbetar aktivt för att våra medarbetare ska vara hållbara och trivas på jobbet! Vi investerar långsiktigt i våra medarbetare och vill att de utvecklas tillsammans med oss! Vi erbjuder en god arbetsmiljö med generösa förmåner med upp till 35 semesterdagar, friskvårdsbidrag samt friskvårdstid. I en stor del av våra anställningar erbjuder vi en flexibel arbetstid, möjlighet att jobba mobilt och arbeta delar av arbetstiden på distans.
Avdelningen har ett helhetsansvar för frågor inom krisberedskap och civilt försvar och arbetar med försörjningsberedskap, beredskapslager och myndighetens egna förmåga att hantera allvarliga kriser och ytterst krig. Avdelningen har också ett uttalat ansvar att samordna natoarbetet på myndigheten och myndighetens arbete inom beredskapssektorn Livsmedelsförsörjning och dricksvatten.
Avdelningen består av ca 40 medarbetare fördelat på tre enheter.
Läs mer om hur det är att arbeta på Jordbruksverket på vår webbplats: www.jordbruksverket.se/jobbahososs
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-30Arbetsuppgifter
Som biträdande avdelningschef arbetar du nära avdelningschefen och bidrar till ledning, samordning och utveckling av avdelningens verksamhet. Rollen innebär ett strategiskt och operativt ansvar för att skapa goda förutsättningar för att avdelningen når sina mål.
Du ingår i avdelningens ledningsgrupp och bidrar i verksamhetsplanering, budgetprocesser, uppföljning och utvecklingsarbete. Du verkar för god samverkan inom avdelningen, i myndigheten och med externa aktörer.
I rollen bidrar du till att leda, samordna och utveckla verksamheten samt driver frågor inom ansvarsområdet, exempelvis krigsorganisation och samverkan med interna och externt. Du representerar också avdelningen i externa sammanhang.
Rollen kräver helhetssyn, gott omdöme och förmåga att bidra till väl avvägda prioriteringar i en verksamhet som präglas av både långsiktig planering och händelsestyrda uppdrag.
Biträdande avdelningschef har inget personal- eller budgetansvar, men medverkar i planering, uppföljning och andra ekonomiska processer.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Akademisk examen från universitet eller högskola, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Flerårig och aktuell erfarenhet av chefs- eller ledarroller med ansvar för verksamhet, medarbetare
• Erfarenhet av att driva och leda systematiskt förändrings- och utvecklingsarbete, exempelvis genom verksamhetsutveckling, processutveckling, organisationsförändringar eller införande av nya arbetssät
• Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
• Goda kunskaper i engelska samt förmåga att kommunicera professionellt på engelska i tal och skrift.
Det är meriterande om du även har:
• Erfarenhet av arbete med beredskaps- eller totalförsvarsfrågor.
• Kunskap om Sveriges beredskapssystem och dess aktörer.
För att lyckas i rollen är du strukturerad, analytisk och har förmåga att prioritera och skapa framdrift i ditt arbete. Du är utvecklingsinriktad och öppen för nya perspektiv, samtidigt som du omsätter idéer till konkreta resultat. Du har lätt för att samarbeta och bygga förtroendefulla relationer. Vidare har du ett ledarskap som engagerar och skapar delaktighet, vilket bidrar till utveckling och goda resultat.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmåga.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Placeringsort är Jönköping men möjlighet finns att arbeta delar av arbetstiden på distans. Vi tillämpar normalt 6 månaders provanställning.
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald. Svenskt medborgarskap är ett krav för den här anställningen då den innebär placering i säkerhetsklass. Anställningen förutsätter en godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Vi tillämpar individuell lönesättning beroende på din kompetens, erfarenhet och ansvar i enlighet med de centrala löneavtalen RALS/RALS-T.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2.4.6-13703/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Jordbruksverk
(org.nr 202100-4151)
Skeppsbro 2 (visa karta
)
553 29 JÖNKÖPING Arbetsplats
Jordbruksverket, Avdelningen för krisberedskap och civilt försvar Kontakt
Avdelningschef
Nils Arin Nils.Arin@jordbruksverket.se +4636155843 Jobbnummer
10015720