Kvinnlig personlig assistent sökes till man i Sjöbo
Frösunda Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Sjöbo Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Sjöbo
2026-07-30
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, Tomelilla
, Skurup
, Hörby
, Ystad
eller i hela Sverige
Beskrivning av tjänsten som personlig assistent
Nu söker vi efter en kvinnlig personlig assistent som kan arbeta vid behov hos vår kund i Sjöbo.
Vår kund är en aktiv man som är ute på mycket aktiviteter. Du hjälper vår kund i hans vardag med personlig omvårdnad, städ, tvätt, handling, matlagning mm. Du är med som stöd vid aktiviteter eller sjukhusbesök.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett varierande och betydelsefullt arbete, där du som medarbetare uppmuntras att fatta egna kloka beslut. Vi har ett stort utbud av digitala utbildningar och andra verktyg för att du ska kunna utvecklas i din yrkesroll. Självklart har vi även friskvårdsbidrag.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Glad och positiv
Lyhörd och flexibel
Intresse för matlagning
Talar flytande svenska
Om Frösunda Personlig assistans
Frösunda är en av landets ledande assistansanordnare med över 25 års erfarenhet. Det gör oss till ett tryggt företag för dig som medarbetare och för våra kunder och närstående. Vi är en ansvarsfull arbetsgivare som tar helhetsansvar för assistansen dygnet runt. Tack vare lokala kontor över hela Sverige i kombination med centrala stödfunktioner finns vi alltid här för dig och dina kunder. Som medarbetare hos oss får du ett varierande arbete och möjlighet att utvecklas. Här gör du skillnad - varje dag.
Övrig information
Anställningsform: Behovsanställd. Du har möjlighet att arbeta kortare pass, vissa pass är 3 timmar. Du är flexibel och kan hoppa in vid kort varsel.
Omfattning: vid behov
Arbetstid: varierande. 07.30-11.00, 07.30-16, 07.30-13.30. 07.30-18.30 ( en timmes rast, helgpass)
Tillträde: omgående
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Sista ansökningsdag 260830
Vid frågor om tjänsten, är du varmt välkommen att kontakta:
Verksamhetschef Linda Laulumaa- 010-1303082Linda.Laulumaa@frosunda.se
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7609300-2122788". Arbetsgivare Frösunda Personlig Assistans AB
(org.nr 556386-7398), https://jobbpersonligassistans.frosunda.se
Garnisonsgatan 18 (visa karta
)
254 66 HELSINGBORG Arbetsplats
Frösunda Personlig assistans Jobbnummer
10015721