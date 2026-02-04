Tandsköterska / Tandläkarassistent Järntorget, Göteborg

Elegant smiles Clinic AB / Tandsköterskejobb / Göteborg
2026-02-04


Järntorget Tandvård söker en noggrann och serviceinriktad tandsköterska/tandläkarassistent till vår nya klinik vid Järntorget i Göteborg. kliniken erbjuder en modern arbetsmiljö, ett engagerat team och möjlighet att växa i rollen.

Publiceringsdatum
2026-02-04

Om tjänsten
Du arbetar nära en tandläkare och bidrar till en trygg och professionell patientupplevelse. Tjänsten kan vara heltid eller deltid, och Kliniken tillämpar provanställning.

Dina arbetsuppgifter
Assistera tandläkare vid behandlingar
Sterilarbete och instrumenthantering
Förbereda behandlingsrum
Patientkontakt och enklare administration
Tidsbokning och stöd i klinikens dagliga drift

Kvalifikationer
Utbildad tandsköterska eller erfarenhet som tandläkarassistent
Svenska: mycket bra nivå (krav)
Arabiska: grundläggande nivå (meriterande)
Noggrann, ansvarstagande och positiv
Erfarenhet av journalsystem är meriterande men inget krav

Anställningsform
Heltid eller deltid
Provanställning
Tillträde enligt överenskommelse

Arbetsplats
Järntorget Tandvård
Järntorget, Göteborg

Så ansöker du
Skicka ditt CV och gärna ett kort personligt brev till:
info@jarntorgettandvard.se
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
E-post: info@jarntorgettandvard.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Elegant smiles Clinic AB (org.nr 559272-7696)
Södra Allégatan 1 (visa karta)
413 01  GÖTEBORG

Jobbnummer
9724085

