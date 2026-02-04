Tandsköterska / Tandläkarassistent Järntorget, Göteborg
2026-02-04
Järntorget Tandvård söker en noggrann och serviceinriktad tandsköterska/tandläkarassistent till vår nya klinik vid Järntorget i Göteborg. kliniken erbjuder en modern arbetsmiljö, ett engagerat team och möjlighet att växa i rollen.Publiceringsdatum2026-02-04Om tjänsten
Du arbetar nära en tandläkare och bidrar till en trygg och professionell patientupplevelse. Tjänsten kan vara heltid eller deltid, och Kliniken tillämpar provanställning.Dina arbetsuppgifter
Assistera tandläkare vid behandlingar
Sterilarbete och instrumenthantering
Förbereda behandlingsrum
Patientkontakt och enklare administration
Tidsbokning och stöd i klinikens dagliga driftKvalifikationer
Utbildad tandsköterska eller erfarenhet som tandläkarassistent
Svenska: mycket bra nivå (krav)
Arabiska: grundläggande nivå (meriterande)
Noggrann, ansvarstagande och positiv
Erfarenhet av journalsystem är meriterande men inget krav
Anställningsform
Heltid eller deltid
Provanställning
Tillträde enligt överenskommelse
Arbetsplats
Järntorget Tandvård
Järntorget, GöteborgSå ansöker du
Skicka ditt CV och gärna ett kort personligt brev till:info@jarntorgettandvard.se
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
E-post: info@jarntorgettandvard.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Elegant smiles Clinic AB
(org.nr 559272-7696)
Södra Allégatan 1 (visa karta
)
413 01 GÖTEBORG Jobbnummer
9724085