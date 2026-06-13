Plåtmontör/Plåtarbetare
Qtym Aktiebolag / Tunnplåtslagarjobb / Karlstad Visa alla tunnplåtslagarjobb i Karlstad
2026-06-13
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Om Qtym I över 30 år har vi fått insikter, överraskningar och erfarenheter. Skapat lag, företag och framgångssagor. Hittat spetskompetens, upptäckt problemområden och sett nya möjligheter. Vi vet vart Värmland är på väg. Vad behöver du just nu? Våra verksamhetsområden är Rekrytering, Personaluthyrning och HR-stöd, samt studentkonsulter via vårt dotterbolag Apecs Studenkonsulter. Läs mer om oss på www.qtym.se.
Vi söker nu Plåtmontör/Plåtarbetare för framtida uppdrag till vår kund. I rollerna kommer du vara en viktig del av verksamheten och slutleverans mot kund. Du erbjuds en spännande och stimulerande arbetsmiljö med stark teamkänsla. Du kommer även att få vara del av en företagskultur som värdesätter samarbete, säkerhet och hållbarhet.
Rollen:Arbetsuppgifterna innebär att du arbetar med att montera/bearbeta och installera olika typer av plåtdetaljer som ingår i yttre ytskikt eller inredningsdetaljer.
Kvalifikationer:Vi söker dig som är händig, driven samt har vana av att hantera verktyg. Du behöver även vara fysiskt stark då arbetet är krävande.
Meriterande:Meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete som plåtmontör, plåtarbetare, montör eller motsvarande utbildning.
Vem är du?För den här tjänsten läggs stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person ser vi att du uppskattar att arbeta i team och samarbeta med andra kollegor samtidigt som du tar stort ansvar för ditt arbetsområde. Du är effektiv, noggrann, har hög arbetsmoral och värderar vikten av god kvalitet i arbetet du gör.
Mer om tjänsten:Det här är en annons för framtida konsultuppdrag hos våra kunder, när vi får in uppdrag kommer vi att kontakta de kandidater som möter kraven för det specifika uppdraget.
Du anställs som konsult via Qtym och arbetar på plats ute hos vårt kundföretag. Vi erbjuder kollektivavtal, tjänstepension, försäkringar, friskvårdsbidrag och andra personalförmåner.
Vid ytterligare frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Anna Jansson på anna.jansson@qtym.se
alt. 070-566 88 77. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Qtym Aktiebolag
(org.nr 556389-2081)
652 19 KARLSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Qtym AB Kontakt
Rekryterare
Anna Jansson anna.jansson@qtym.se Jobbnummer
9962471