Teknisk teamledare/Produktionstekniker
Presljic, Perica / Maskiningenjörsjobb / Örkelljunga Visa alla maskiningenjörsjobb i Örkelljunga
2026-06-13
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Teknisk teamledare / Produktionstekniker
Vill du vara med och utvecklas?
Vill du ha en roll där du får kombinera teknik, produktion, ledarskap och utveckling i det dagliga arbetet?
Hos Areco Profiles AB söker vi nu en Teknisk teamledare / Produktionstekniker med stark teknisk förståelse och naturlig förmåga att leda, stötta och utveckla människor i produktionen. Det här är inte en traditionell kontorstjänst – det är en aktiv, produktionsnära roll där du är en del av linjepersonalen och arbetar tillsammans med operationsteamet i vardagen.
Vi söker dig som vill vara nära maskinerna, nära processen och nära människorna.
Kort om Areco
Areco är en svensk privatägd koncern med lång historia, stark industriell grund och verksamhet inom stål, metall, byggplåtsprodukter samt utveckling och förvaltning av fastigheter.
Med ett gemensamt engagemang för säkerhet, kvalitet och stor passion för kundens behov arbetar våra medarbetare dagligen för en hållbar framtid. På Areco värnar vi om våra talanger och ger människor möjlighet att växa och utvecklas i takt med verksamhetens behov.
Om rollen
Som Teknisk teamledare / Produktionstekniker blir du en viktig del av vårt operationsteam och den dagliga produktionen. Du arbetar praktiskt och aktivt tillsammans med operatörer och övriga funktioner för att säkerställa stabil drift, god kvalitet, hög säkerhet och ständig utveckling.
Rollen passar dig som är tekniskt driven, produktionsnära och har förmåga att både förstå tekniska lösningar och leda människor i det dagliga arbetet.
Du är en person som inte bara ser vad som behöver förbättras – du är också med och driver förbättringen tillsammans med teamet.
Så här kan dina dagar se ut
I rollen kommer du bland annat att:
arbeta aktivt i den dagliga produktionen tillsammans med linjepersonalen
vara en naturlig del av operationsteamet och bidra i det praktiska arbetet vid linjen
stötta, leda och utveckla teamet i det dagliga arbetet
bidra med teknisk kompetens vid driftstörningar, omställningar och problemlösning
följa upp maskiner, processer och produktionsflöden för att skapa stabilitet och kvalitet
kommunicera tekniska lösningar på ett tydligt och praktiskt sätt till kollegor
driva förbättringar inom säkerhet, kvalitet, effektivitet och arbetssätt
vara en viktig länk mellan produktion, och övriga stödfunktioner
bidra till att utveckla standarder, rutiner och arbetssätt i produktionen
dela med dig av din kompetens och hjälpa andra att växa i sina roller
Vem söker vi?
Vi söker dig som är tekniskt lagd, trygg i produktionsmiljö och har ett starkt intresse för maskinteknik, processer och människor.
Du har erfarenhet från industriell produktion och trivs bäst när du får vara nära verksamheten. Du förstår vikten av struktur, kvalitet och säkerhet, men du vet också att en stark produktion byggs av människor som samarbetar, lär av varandra och tar ansvar tillsammans.
För att lyckas i rollen behöver du vara både praktisk och kommunikativ. Du ska kunna prata teknik, förstå maskiner och processer, men också kunna samla teamet, skapa tydlighet och bidra till ett positivt arbetsklimat.
Vi tror att du har
erfarenhet av arbete inom industri, produktion eller maskinteknik
god teknisk förståelse och intresse för maskiner, processer och produktionsflöden
förmåga att leda, stötta och utveckla andra i det dagliga arbetet
lätt för att förstå nya processer och se samband i produktionen
förmåga att kommunicera tekniska lösningar på ett enkelt och tydligt sätt
vilja att arbeta nära produktionen och vara en aktiv del av linjepersonalen
goda kunskaper i svenska i tal och skrift
starkt engagemang för säkerhet, kvalitet och ständiga förbättringar
Dina personliga egenskaper
Som person är du engagerad, ansvarstagande och lösningsorienterad. Du är trygg i att ta initiativ och har en naturlig förmåga att få med dig andra.
Du är inte rädd för att vara praktiskt involverad i produktionen och du tycker om att arbeta nära både maskiner och människor. Du har en positiv energi, är tydlig i din kommunikation och bidrar till att skapa struktur, arbetsglädje och framdrift i teamet.
Vi tror att du drivs av att utveckla processer genom att utveckla människor – och av att utveckla människor genom att skapa bättre, tydligare och smartare arbetssätt.
Hos oss är säkerhet, kvalitet, arbetsmiljö och arbetsglädje viktiga delar av varje arbetsdag. Vi vill skapa en miljö där människor känner sig delaktiga, respekterade och stolta över sitt arbete.
Därför ska du söka
Det här är en roll för dig som vill vara där det händer.
Du får möjlighet att påverka produktionen på riktigt, vara nära besluten i vardagen och bidra till att bygga ett starkt operationsteam. Hos oss blir du en viktig del av utvecklingen av både människor, maskiner och arbetssätt.
Mångfald och jämlikhet är en självklar del av vår framgång. Vi välkomnar olika erfarenheter, perspektiv och bakgrunder – eftersom vi vet att det gör oss bättre.Publiceringsdatum2026-06-13Så ansöker du
Välkommen med din ansökan redan idag. Urval sker löpande och vi ser gärna att du söker rollen omgående.
Eftersom vi arbetar med löpande rekrytering kan tjänsten komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.Kontaktuppgifter för detta jobb
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Perica Presljic
E-postadress: perica@ppkonsulting.se
alternativt perica.presljic@areco.se
Telefon: +46 761 88 08 54 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
via e-mail
E-post: perica.presljic@areco.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Teknisk TL/Produktionstekniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Presljic, Perica Arbetsplats
Areco Profiles AB Kontakt
perica@ppkonsulting.se
Perica Presljic perica.presljic@areco.se +46761880854 Jobbnummer
9962480