Tandsköterska , steril ,receptionist

Sharp dental söker en tandsköterska, receptionist, steril arbete .
Villkor : helst kvinna med eller utan erfarenhet ,ansvarsfull , kan svenska språk , engelska , arabiska . Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18
E-post: hayder97@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tandläkarmottagning i Rosengård Jobbnummer
