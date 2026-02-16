Tandsköterska , steril ,receptionist

Tandläkarmottagning i Rosengård / Tandsköterskejobb / Malmö
2026-02-16


Sharp dental söker en tandsköterska, receptionist, steril arbete .
Villkor : helst kvinna med eller utan erfarenhet ,ansvarsfull , kan svenska språk , engelska , arabiska .

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18
E-post: hayder97@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Tandläkarmottagning i Rosengård

Jobbnummer
9746107

