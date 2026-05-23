Sociala medier, marknadsföring och kommunikation
2026-05-23
Om företaget
Vi är NearbyGroup AB, ett nystartat (2023) och snabbväxande retailtech-bolag med säte i Linköping. Vår mission är att leda systemskiftet inom stadsnära dagligvaruhandel genom smart automation och en överlägsen kundupplevelse. Vi bygger automatiserade minilager och digitala säljplattformar, och genom vårt dotterbolag NearbyStore skapar vi hållbar dagligvaruhandel som gör vardagen tillgänglig, nära och prisvärd för fler.
Vi är en liten, agil och snabbrörlig startup. Våra värderingar - hållbarhet, ärlighet, effektivitet och att vara lösningsorienterade - genomsyrar allt vi gör.
Om rollen
Vi söker nu en driven och kreativ stjärna som vill bli en del av vårt team. Som en del av ett mindre företag kommer du att arbeta nära verksamhetens alla delar och bidra där det behövs, men ditt huvudsakliga fokus kommer att vara att ansvara för våra sociala medier, skapa engagerande content samt planera, arrangera och genomföra event. Rollen innefattar även arbete med marknadsföring och kommunikation.
Detta är inte ett vanligt 9-5-jobb. Det är en livsstil och en unik chans att bygga något stort från grunden. Vi erbjuder stor frihet under ansvar, men med ett tydligt resultatbaserat fokus.
Dina huvudsakliga arbetsområden:
Content creation & Grafisk design: Du skapar engagerande innehåll för våra sociala medier (SoMe). Du har ett utmärkt öga för design, färg och form, och kan producera både foto, film och grafiskt material.
Community & Event: Du planerar och arrangerar event för att bygga starka relationer och skapa engagemang och samhörighet med våra kunder och partners.
Kommunikation och marknadsföring: Du arbetar även för att utveckla och genomföra marknadsföringsinsatser som stärker vårt varumärke och ökar vår synlighet. Med stark kommunikativ förmåga skapar du relevant och inspirerande innehåll för olika kanaler, bygger relationer med vår målgrupp och säkerställer en tydlig och enhetlig kommunikation både internt och externt.
Vem är du?
Du är extrovert, social och gillar att nätverka och synas.
Du är en doer som trivs i en föränderlig startup-miljö där man kavlar upp ärmarna och jobbar prestigelöst.
Du har en stark kreativ ådra, men drivs samtidigt av att se konkreta resultat av ditt arbete.
Du delar vår vision om att skapa hållbara städer där vardagens behov finns nära till hands.
Intresserad?
Vill du vara med på vår resa? Maila, ring vår VD Carl Bredin, bifoga ett CV och ett kort personligt brev om varför du söker detta jobbet och dina förutsättningar.Kontaktuppgifter för detta jobb
Carl Bredin, VDcarl@nearbystore.se
0705711922
