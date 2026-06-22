Tandsköterska sökes till Sala
Sala Tandläkarcenter AB / Tandsköterskejobb / Sala Visa alla tandsköterskejobb i Sala
2026-06-22
, Heby
, Surahammar
, Västerås
, Avesta
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sala Tandläkarcenter AB i Sala
, Avesta
eller i hela Sverige
Tandsköterska sökes till Sala Tandläkarcenter . Kliniken ligger endast 5 min från tåg och busstation i hjärtat av Sala.
Vi söker en tandsköterska som har hög kompetens, tycker om sitt arbete och vill vara med och bidra till vår fortsatta utveckling. Du är engagerad, ansvarstagande, har hög arbetsmoral och vill alltid ge patienterna bästa möjliga omhändertagande.
Har du flera års erfarenhet är det ett stort plus. Men vi välkomnar även nyexaminerade tandsköterskor att söka. Ett fint exempel är vår nya tandsköterska som nyligen började hos oss. Hon är ny i yrket, men har ett stort intresse för tandvård, lär sig snabbt och visar ett fantastiskt engagemang. För oss är rätt inställning, vilja att utvecklas och arbetsglädje minst lika viktigt som lång erfarenhet.
Hos oss arbetar erfarna tandsköterskor som älskar sitt yrke tillsammans med nyare kollegor som vill lära sig och utvecklas. Tillsammans bygger vi ett starkt team som tar ansvar för kliniken, våra patienter och våra tandläkare och tandhygienister.
Vi har tre fantastiska tandläkare som är både skickliga, prestigelösa och roliga att arbeta med, samt tre duktiga tandhygienister. Vi värdesätter samarbete, respekt och en positiv arbetsmiljö där alla hjälper varandra.
På Sala Tandläkarcenter står patienten alltid i centrum. Vi arbetar varje dag för att ge våra patienter bästa möjliga vård, ett varmt bemötande och en trygg upplevelse. Därför är god kommunikation, omtanke och servicekänsla viktiga egenskaper hos alla som arbetar hos oss.
Vi erbjuder bland annat:
Bra lön
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per år
Tjänstepension med 5 % avsättning
En trygg och trivsam arbetsplats med engagerade kollegor
Möjlighet att utvecklas i din yrkesroll
Hel eller Deltid enl överenskommelse
Känner du att detta skulle passa dig? Då ser vi fram emot din ansökan!
Det är viktigt att du behärskar det svenska språket i tal och skrift.
Vänligen observera att endast utbildad tandsköterska sökes.
Har du frågor ring Anna-Lena/klinikchef 070-4838655
Tillträde: enligt överenskommelse, gärna någon gång under mitten av hösten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22
E-post: sala.tandlakarcenter@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sala Tandläkarcenter AB
(org.nr 559041-5419), http://www.salatandlakarcenter.se
Drottninggatan 11 A (visa karta
)
733 30 SALA Jobbnummer
9973558